Lichtfestival Gent gaat ondanks drukte door zoals voorzien: ‘Extra oproep om mondmasker te dragen’

“Op het parcours zelf was alles nog altijd onder controle”, zegt evenementenschepen Annelies Storms (Vooruit) over de overrompeling op het Lichtfestival in Gent gisteravond. De politie en het stadsbestuur van Gent moesten toen oproepen om het centrum van de stad te mijden.

Het festival trok de tweede avond zo’n 240.000 bezoekers. Maar dat zou volgens viroloog Marc Van Ranst geen kwaad kunnen omdat het evenement buiten doorgaat. “Als iedereen daarna in slecht verluchte horecazaken gaat samenzitten, wordt het wel gevaarlijk”, zei hij.

Mondmaskers

Ondanks de grote opkomst gaat het Lichtfestival gewoon door zoals voorzien. “Wel gaan we extra oproepen om mondmaskers te dragen", zegt Storms. “Het grootste deel van de mensen doet dat, maar het kan altijd beter. Op het terrein bleef de situatie trouwens altijd onder controle. Ja, het was druk, maar het was nooit drummen. Het is een rustig publiek, dat komt om te genieten. Iedereen wandelt in dezelfde richting, en gaat mee met de stroom.”

Het festival trok de tweede avond zo’n 240.000 bezoekers. Beeld Wannes Nimmegeers

“In het Gewad in het Prinsenhof werd het gisterenavond wel even té druk, en daar heeft de politie ingegrepen", zegt Storms. “Dan worden mensen afgeleid via zijstraten. Het hele parcours wordt gemonitord met camera’s, en dat blijven we heel nauwgezet doen. Zodra we merken dat het opnieuw erg druk wordt, zullen we weer oproepen om niet meer naar Gent te komen.”

Stewards

Op het terrein zijn meer dan 100 stewards actief. Zij zullen mensen aanspreken op de mondmaskerplicht, en zullen ook de omleidingen open stellen op momenten dat het te druk wordt. Rond elk werk zijn immers alternatieve routes voorzien om het volk weg te leiden van het parcours, mocht dat nodig blijken. Dat werd ook gisteren al verschillende keren gedaan.