Lichtfestival 2021 in Gent: het parcours, hoe u er geraakt en wat u kan verwachten

1. Wat, waar, wanneer?

Het vijfde Lichtfestival van Gent start op woensdag 10 november en loopt tot en met zondagavond 14 november 2021. De lampjes gaan aan om 19 uur en blijven branden tot middernacht. Op zondag start het al een uurtje eerder, om 18 uur.

Verspreid over het hele stadscentrum zijn 36 kunstwerken te bewonderen. Het wordt een bonte verzameling van speciale projecties en lichtinstallaties. Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de eerste editie komen ook een aantal publiekslievelingen van de voorbije Lichtfestivals terug.

De vier voorgaande edities lokten samen zo’n 2 miljoen kijklustigen. Ook dit jaar wordt heel wat volk verwacht, al is het door de coronapandemie afwachten hoeveel mensen zich in een menigte willen wagen.

2. Wat is er nieuw? Wat is het parcours?

We beginnen met wat hetzelfde is gebleven: starten kan eender waar langs het parcours, maar er is wel één verplichte looprichting.

Door corona zijn er daarnaast nog een aantal extra maatregelen genomen:

• Op het parcours is het verplicht om een mondmasker te dragen.

• Het parcours is langer (7,2 kilometer) dan bij de vorige edities, om bezoekers meer te spreiden.

• Alles vindt plaats in openlucht. Bij de vorige edities waren hier en daar binneninstallaties. Dat is dit keer dus niet het geval.

• Als het te druk wordt aan een kunstwerk, kan beslist worden om het kunstwerk tijdelijk uit te schakelen.

Plannetjes zijn te verkrijgen bij vier infopunten langs het parcours en in de Lijnwinkels. Je kan het parcours ook downloaden en afdrukken. Hieronder staat ook een handige kaart.

3. Hoe geraak ik er?

Het parcours is volledig verkeersvrij van 18.30 tot 00.30 uur. Op zondag is dat van 17.30 tot 00.30 uur. Het is dus absoluut geen goed idee om met de auto naar Gent af te zakken. Ook fietsen zijn niet toegelaten op het parcours.

De organisatie raadt bezoekers aan zoveel mogelijk te kiezen voor fiets en openbaar vervoer. Voor fietsers zijn er extra parkeerplaatsen voorzien. De Lijn voorziet extra bussen en trams tijdens het Lichtfestival. Op bepaalde lijnen wordt de capaciteit van de voertuigen en de frequentie verhoogd. Alle info kan je terugvinden op www.delijn.be/lichtfestival.

Wie toch met de auto komt, wordt gevraagd om op één van de park & rides te parkeren om vandaar met bus of tram naar het centrum te trekken. Er geldt een parkeerverbod op het volledige parcours van woensdag 10 tot en met zondag 14 november. Ook op de Visserij is er een doorlopend parkeerverbod van woensdag 10 tot en met zondag 14 november. Door de werken aan de Dampoort hou je best ook rekening met ernstige hinder. Het is dan ook best om de Dampoort met de wagen volledig te vermijden.

4. Wat is er te zien?

Voor wie het niet ziet zitten het hele parcours af te haspelen, lijsten wij alvast vijf hoogtepunten op.

Diving in the sea of color

Letterlijk in een zee van kleuren duiken? Dat kan dit jaar op de Vlasmarkt. Met tien kolossale projectoren creëert Daniel Margraf een groot kleurendeken op de grond waar je middenin komt te zitten.

Voor een optimale beleving draag je zelf best ook felle kleren. Hangen die niet meteen in je kast, dan draag je gewoon een fel accessoire zoals een hoed, een pet, een sjaal of een mantel.

Aan de Vlasmarkt kan je letterlijk in een zee van kleur duiken. Beeld Wannes Nimmegeers

The big fire that never happened

Een van de topfavorieten uit 2011 keert terug. Tien jaar geleden wekte Michael Langeder al de illusie dat het Belfort in lichterlaaie stond, dit jaar lijkt een andere iconische Gentse toren, de Sint-Niklaaskerk, in vlammen op te gaan.

‘The big fire that never happened’ wekt de schijn dat de Sint-Niklaaskerk in brand staat. Beeld Wannes Nimmegeers

Museum of the Moon

Nog zo’n publiekslieveling uit het verleden. Wie de maan altijd al eens van dichtbij wilde zien, moet op de Korenlei zijn. Daar heeft de Britse visueel kunstenaar Luke Jerram een gigantische kopie van het ding hangen. Op de nieuwe locatie (vorige keer was de maan te zien aan de Kalandeberg) komt het kunstwerk nog meer tot zijn recht.

Beeld Wannes Nimmegeers

Fantastic planet

Enkele gigantisch grote mensachtige figuren zijn net geland op onze planeet. Ze kruipen voorzichtig over het Gravensteen en het Veerleplein. Amanda Parer baseerde deze wat enge witte figuren op de sciencefictionfilm Fantastic Planet uit 1973, waarin de mens is gevangen door een kolossaal buitenaards ras.

Beeld Wannes Nimmegeers

Interconnected

In 2015 dook er plots een walvis op aan Portus Ganda. Dit jaar rijzen tijdens het Lichtfestival drie indrukwekkende kubussen op uit het water aan de jachthaven. De drie structuren staan volgens maker Create symbool voor de drie torens van Gent en blijven met verenigde krachten boven het wateroppervlak zweven.