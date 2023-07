Lichaam ontdekt van man die 37 jaar geleden verdween in Zwitserse Alpen

Uit DNA-onderzoek blijkt dat de resten afkomstig zijn van een Duitse bergbeklimmer die 37 jaar geleden niet terugkeerde van een expeditie, dat meldt de lokale politie. In september 1986 werd er nog een zoektocht georganiseerd naar de man - die toen 38 jaar oud was, maar dat leverde niets op. De klimmers merkten de resten op 12 juli op toen ze langs de Theodulgletjser, de hoogste berg van Zwitserland, aan het wandelen waren.

Verdere informatie over de identiteit van de klimmer of over de omstandigheden van zijn dood zijn niet medegedeeld. Wel publiceert de politie een foto van de wandelschoen met rode veters die uit de sneeuw stak en die van de vermiste persoon is geweest.

Het smelten van de gletsjers - dat veel wetenschappers en experts wijten aan de klimaatopwarming - heeft de afgelopen jaren verschillende stoffelijke overschotten van vermiste bergbeklimmers blootgelegd. Zo werden in 2015 nog de stoffelijke overschotten van twee Japanse klimmers gevonden die tijdens een sneeuwstorm in 1970 vermist raakten op de Matterhorn.

De meeste gletsjers in de Alpen krimpen al tientallen jaren. Vandaag treffen toeristen almaar meer kale vlaktes vol achtergebleven steenpuin aan op de plekken waar het ijs eeuwenlang het landschap kleurde.