Lichaam aangetroffen in Nederland tijdens zoektocht naar 9-jarige Gino: dit weten we al

In het Nederlands-Limburgse Geleen is een lichaam aangetroffen. “We houden er ernstig rekening mee dat het van Gino is”, meldt de politie. “De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht”, voegt de Limburgse politie eraan toe.

De Nederlandse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 9-jarige Gino. De man werd aangehouden in zijn woning in het Nederlands-Limburgse Geleen. Van het jongetje was toen nog geen spoor. “De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door”, aldus de Nederlandse autoriteiten zaterdagochtend.

Wat gebeurde er eerder?

De jongen verdween woensdagavond in Kerkrade, nadat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek nabij het huis van zijn 32-jarige zus, bij wie hij logeerde. Een dag later verstuurde de politie een waarschuwingsbericht om aandacht te vragen voor de vermissing. De politie liet vrijdag weten rekening te houden met alle scenario’s.

In het bos naast de speelplaats in Kerkrade hebben burgers die hielpen bij het onderzoek vrijdagavond ‘iets’ gevonden dat mogelijk verband houdt met de vermissing van de 9-jarige jongen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het niet gaat om een persoon. De speeltuin en parkeerplaats die voor het onderzoek waren afgezet, zijn inmiddels weer vrijgegeven.

(Lees verder onder de tweet)

Aanvullende informatie AMBER ALERT Gino 9 jaar!



- Groene schoenen met witte zool.

- Gino had een zwarte step bij zich met rode handvatten en een rode voetenplank

- Vermist sinds 01 juni 2022 vanaf 18.30 uur

- Vermist uit Kerkrade

- Zie de poster voor verdere informatie pic.twitter.com/eMPukXo5B1 — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) 2 juni 2022

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren volgens de politie een man en drie kinderen op het speelveldje aan het voetballen. Met de kinderen had de politie donderdagavond al gesproken, maar de man nog niet. Buurtbewoners en anderen die de man hebben gezien, werden opgeroepen zich bij de politie te melden. “Elke tip kan van voor het onderzoek van waarde zijn”, aldus de politie.

Volgens de regionale omroep L1 woont Gino bij zijn moeder in Maastricht, maar omdat zij ziek is, verbleef de jongen bij zijn zus. Zijn zus zou binnenkort de voogdij over Gino krijgen. Volgens L1 is Gino’s vader niet in beeld en sluit de politie ‘nagenoeg’ uit dat de jongen momenteel bij een familielid is.

Een andere, 21-jarige, zus van Gino zegt tegen L1 dat zij niet kan bedenken waarom haar broertje zelf is weggelopen. “Hij was aan het spelen met nog een paar jongetjes”, zegt ze. “Wij denken dat hij mee is genomen.”