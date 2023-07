Libiërs beschuldigen prins Laurent van ‘machtsmisbruik’ en koningshuis van ‘illegale tussenkomst in juridische procedures’

De vzw van prins Laurent, Global Sustainable Development Trust (GSDT), diende in 2010 een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Libië. De vzw had een contract met dat land voor een project rond herbebossing, maar in 2010 heeft Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert prins Laurent een schadevergoeding te krijgen. De Libische overheid moet de vzw 50 miljoen euro betalen. De vereffenaars van de vzw waren daarvoor naar de rechter gestapt en kregen in november 2014 ook gelijk van het hof van beroep.

Intussen had de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2011 alle tegoeden van de Libische overheid laten blokkeren. Het ging in totaal om 15 miljard euro. Dat geld, op rekeningen van de Libyan Investment Authority (LIA), wordt beheerd door het hoofd van de LIA, Ali Mohammed Hassan. Tegen hem werd vorig jaar een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Vrijdag heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dat aanhoudingsbevel bevestigd, zo meldt meester Laurent Arnauts, advocaat van prins Laurent. De KI heeft meteen ook de inbeslagname van 15 miljard euro op de rekeningen van LIA bevestigd.

Het aanhoudingsbevel kwam er nadat de Brusselse onderzoeksrechter Claise een lange vragenlijst naar Ali Mohammed Hassan had gestuurd. Die reageerde niet, waarop de onderzoeksrechter besloot een internationaal aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Dat aanhoudingsbevel is al herhaaldelijk bevestigd, en in haar arrest van vrijdag heeft de KI dat opnieuw gedaan. In datzelfde arrest bevestigde ze ook de inbeslagname van 15 miljard euro op de rekeningen van de Libyan Investment Authority (LIA).

“Dit arrest veegt alle loze beweringen van Libië van tafel, dat probeerde druk uit te oefenen op de Belgische justitie door de zaak te politiseren”, zegt meester Arnauts. Volgens de advocaat werd de onderzoeksrechter door het Brusselse parket intussen ook aangesteld voor bijkomende misdrijven, meer bepaald lidmaatschap van of leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing, corruptie en beïnvloeding.

Intussen blijven de Libische tegoeden wel geblokkeerd en heeft prins Laurent nog steeds zijn schadevergoeding van 50 miljoen euro niet ontvangen.

Nu beschuldigen de Libiërs Laurent ook nog van machtsmisbruik. In een persbericht, verspreid door een Belgisch communicatiebureau, zegt de Libyan Investment Authority dat Laurent druk uitoefent op de rechters en dat het koningshuis “rechtstreeks en op illegale wijze tussenkomt in juridische procedures”. De beslissing van de KI “onderstreept nogmaals dat prins Laurent zijn macht als lid van de koninklijke familie zou gebruikt hebben om invloed uit te oefenen op deze zaak”, klonk het.