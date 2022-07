Lgbtq+-referenties in 'Thor: Love and Thunder' kunnen niet door de beugel voor conservatieve landen

Bioscoopbezoekers in Egypte, Koeweit, Bahrein, China en Maleisië kunnen vanaf deze week niet meer gaan kijken naar de laatste Marvel-kaskraker Thor: Love and Thunder. Het vierde deel van de ‘Thor’-saga is er verbannen omwille van enkele expliciete lgbtq+-verwijzingen van actrice Tessa Thompson, die in de film duidelijk maakt dat ze verliefd is geworden op een andere vrouw.

Dat kan niet volgens de vijf landen. Het Bahreinse ministerie van Informatie haalt aan dat ze door de film uit de zalen te halen de “deugdzame waarden van de samenleving wil beschermen”. Het ministerie van Koeweit is concreter: zij zeggen dat hun besluit gebaseerd is op de aanwezigheid van “scènes met homoseksuele personages”.

Hoewel de Egyptische staatpers een week voor de release nog lovend was over Thor: Love and Thunder, haalden ook daar de autoriteiten de film één dag na de release uit omloop. In Maleisië en China zal het grote publiek het acteerwerk van Chris Hemsworth en Nathalie Portman evenmin mogen bekijken vanwege lgbtq+-referenties.

Gendervraagstukken en seksuele vrijheden zijn in veel conservatieve landen nog steeds zeer taboe. Het is dan ook niet de eerste keer dat een Amerikaanse film geweerd wordt of aan censuur onderworpen moet worden. In april vroeg Saudi-Arabië aan Disney om lgbtq+-referenties te verwijderen uit de Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness om de film te mogen vertonen in het ultraconservatieve koninkrijk. Ook de animatiefilm Lightyear van Pixar Studios botste in veel landen op een boycot vanwege een lesbische kus.

Of Disney, het bedrijf achter Marvel, echt wakker zal liggen van de verbanningen, is nog maar de vraag. De vierde film van de ‘Thor’-saga is nu al de meest succesvolle film in de reeks en bracht in de openingsweek zo’n 140 miljoen euro op.