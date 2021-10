Lezersoproep: wat vindt u van de herinvoering van de mondmaskers in de basisschool?

Inter­view Steven Van Gucht Viroloog Steven Van Gucht: ‘Ik dacht: volgend jaar gaan ze me niet meer voor ‘De slimste mens’ vragen, dit is ‘once in a lifetime’’ Viroloog Steven Van Gucht: ‘Ik dacht: volgend jaar gaan ze me niet meer voor ‘De slimste mens’ vragen, dit is ‘once in a lifetime’’