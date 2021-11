Oproep Vaccinatie

Lezersoproep: loopt de discussie over vaccins hoog op in uw familie? We willen van u horen

Beeld Tim Dirven

Bent u gevaccineerd, maar twijfelt u over een derde prik? En denken uw partner, zus of ouders daar helemaal anders over? Voor een artikel in de weekendbijlage Zeno willen we families aan het woord laten waar de discussie over vaccins hoog oploopt en voor ophef zorgt.