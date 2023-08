Lezers smeken soms om een positiever klimaatverhaal en ze hebben een punt

Dag lezer,

“Geef ons eens een leuk verhaal! Breng toch niet altijd negatief nieuws.” Het is een commentaar die klimaatjournalisten wel vaker krijgen. Soms in minder beleefde termen. Wij zijn nu eenmaal een soort oorlogsverslaggevers die zelden iets opbeurends te melden hebben over hoe de situatie met al die CO 2 in de atmosfeer evolueert, net zoals onze collega’s in Oekraïne vooralsnog ook geen opbeurende en hartverheffende gebeurtenissen bespeuren. “De opwarming van de aarde loopt uit de hand”, concludeerde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres nu. We besparen u hier de waslijst aan feitelijke nieuwe vaststellingen en voorspellingen waarop de baas van de Verenigde Naties zich baseert en waarover collega Maarten Keulemans een helder overzicht schreef. Het heeft, zoals u al kunt raden, iets te maken met mensen zoals u en ik die nu moeten leven in temperaturen van 45 of zelfs 48 graden of met extreme overstromingen. Ondertussen schroeven fossiele reuzen hun klimaatambities terug en verdwijnt in Vlaanderen dagelijks een voetbalveld aan verkoelend en CO 2 -opslorpend bos.

Maar, in tegenstelling tot de oorlog, zijn er, als het over de klimaatcrisis gaat, ook wel massaal veel oplossingen die op steeds grotere schaal ingezet worden. Het bekendste en meest spectaculaire voorbeeld is de razendsnelle doorstart van wind- en zonne-energie, die steeds meer terrein inpalmen. En er zijn ook de duizenden en duizenden mensen die timmeren aan nog meer nieuwe innovatieve groene toepassingen. Die klimaatveranderaars zetten alles op alles om onder andere de bouw, industrie en energieproductie CO 2 -arm of CO 2 -neutraal te maken.

Omdat hun inspanningen vaak overschaduwd worden door nieuws over de zoveelste verwoestende hittegolf of overstroming, liet De Morgen u afgelopen week kennismaken met vier van die lokale groene ondernemers. Ze wroeten op onder andere isolatiematerialen uit gras en stenen om mee te bouwen waarin CO 2 geen restproduct is, maar net een essentieel materiaal.

Wie zijn huis isoleert doet sowieso iets positiefs voor het klimaat, wie de graspanelen van Gramitherm kiest, vermijdt de erg energieverslindende minerale wol. En 1 kilo van zo’n paneel legt 1,5 kilo broeikasgas vast. Het gras is bovendien een ‘afvalproduct’ dat massaal wordt gemaaid in onder andere natuurparken, langs oevers en in bermen. “We grijpen terug naar wat mensen altijd al deden, maar wat we onderweg verleerden, namelijk bouwen en isoleren met materiaal dat lokaal veelvuldig aanwezig is”, zegt Christiaan Roggeman. “De Vikings isoleerden ook met gras. Anno 2023 blijkt dat ook nog eens een manier om de klimaatcrisis te helpen dempen.”

Wie groen wil bouwen kan ook kiezen voor de CO 2 -neutrale stenen van Orbix. Want ook cement is een grote bron van CO 2 -uitstoot. “Als de cementindustrie een land was, zou het de derde grootste uitstoter ter wereld zijn, na China en de Verenigde Staten”, bericht collega Dieter De Cleene. De stenen van Orbix zijn niet gebonden met cement maar met CO 2 . Het proces achter die ‘carbstone’ gebruikt naast het verfoeide broeikasgas ook ‘staalslakken’. “Van twee afvalstoffen, maken wij een volwaardig product”, zegt Orbix-topman Serge Celis trots. “Met deze stenen wordt een huis een opslagplaats van CO 2 . En ze zijn eindeloos recycleerbaar bovendien.”

Het bedrijf Qpinch werkt met een basisgrondstof die in feite ook een vorm van afval is: restwarmte uit industriële processen. Nu wordt fabriekswarmte na gebruik ‘gedumpt’ in de vorm van de stoom die je uit koeltorens ziet opstijgen. Met die warmte kan de industrie niets meer doen omdat ze te zeer is afgekoeld. Het betekent dat veel energie, vaak opgewekt met fossiele brandstof, verloren gaat. Met een chemisch proces gebaseerd op hoe onze cellen energie opslaan en weer vrijmaken, kunnen de installaties van Qpinch die al te zeer afgekoelde restwarmte opnieuw voldoende opwarmen tot CO 2 -neutrale stoom, die de fabrieken kunnen hergebruiken. Voor de hele Antwerpse chemiecluster zou de technologie volgens Qpinch jaarlijks één miljoen ton minder CO 2 -uitstoot kunnen betekenen.

En je zou het door al het goede nieuws over de steeds snellere uitrol van zonne- en windenergie bijna vergeten, maar de belangrijkste bron van hernieuwbare elektriciteit is nog altijd waterkracht, goed voor ruim de helft van het wereldwijd opgewekte vermogen. Maar klassieke waterkrachtcentrales hebben vaak een negatieve impact op de biodiversiteit, wanneer stuwmeren grote stukken land onder water zetten en stuwdammen ondoordringbare barrières vormen voor migrerende vissen. Daarom hebben twee voormalige studenten van de KU Leuven Turbulent opgericht. Hun kleine waterkrachtturbines genereren de klok rond groene elektriciteit, maar dan zonder dat daarvoor een groot hoogteverschil nodig is, en zonder dat vissen “tot sushi worden herleid”, zoals CEO Walter Buydens het verwoordt. “Wanneer je onze turbines zou installeren op alle plaatsen die daarvoor in ons land geschikt zijn, zou je daarmee 2 gigawatt aan elektriciteit kunnen opwekken, meer dan de kernreactoren van Doel 1 en 2 samen”, zegt Buydens.

Ja, het klopt dat de klimaatoplossingen zeer erg laat komen en nog altijd veel te kleinschalig zijn. Want jammer genoeg is de klimaatcrisis vlugger dan voorspeld erger aan het worden. En dat versnelde tempo ligt een stuk hoger dan het tempo waaraan de mens ‘green tech’ aan het uitrollen is. En ja, zolang dat verbond tussen politici en de fossiele brandstofindustrie niet gebroken wordt en fossiele brandstoffen niet uitgefaseerd worden, keert de tanker van de klimaatontwrichting niet of alvast zeker niet voldoende snel, hoeveel technologie we ook bedenken.

Maar tegelijkertijd moeten wij, gewone burgers, ook mentaal en emotioneel omgaan met deze situatie. Vandaar de lezers die soms smeken om een positiever verhaal. Ze hebben een punt. Te midden van een crisis geeft het energie om de blik ook te richten op wat wel allemaal ten goede gebeurt. Dat wil al eens helpen tegen een nakende klimaatdepressie, zo luidt de eerste les die wij zelf trekken uit onze ontmoetingen met deze vier klimaatveranderaars. Zij zijn maar een minuscuul staal van de massa mensen die oplossingen uitrollen en opschalen. Geregeld ook hun verhalen consumeren vermijdt dat je verglijdt in doemdenken. Daarvan weten we dat het al helemaal geen zoden aan de dijk zet. Of, zoals schrijfster Margaret Atwood, beroemd door The Handmaid’s Tale maar ook auteur van klimaatfictie, het verwoordt: “Als je te zeer doorschiet in doemdenken zal het antwoord zijn: ‘Laten we dan maar een feestje bouwen.’ En dan onderneemt niemand nog iets. Het moment waarop je de hoop opgeeft, is het moment waarop je geen enkele actie meer onderneemt die positief zou kunnen zijn om uit het onheil te komen.”

De klimaatveranderaars blijken mensen die dat intuïtief aanvoelen. Al zijn ook zij ongerust, soms zelfs heel erg. Maar de tweede les die wij trekken luidt dat bekommernis over het klimaat en optimistisch ondernemen niet tegenstrijdig zijn, zoals vaak wordt gesuggereerd. Soms lijkt het alsof je alleen maar een ‘hysterische groene activist’ of een ‘rationele positivo’ kan zijn die eventueel een klimaattechnologie vermarkt. Dat blijkt een valse tegenstelling. Er zijn mensen die juist vanuit grote bezorgdheid hun talenten inzetten om aan klimaatoplossingen te werken. Ze geven er soms zelfs hun goedbetaalde en ‘veilige’ baan bij een groot bedrijf voor op, zoals de oprichters van Qpinch deden.

Ten derde blijkt ook uit deze verhalen dat dé klimaatoplossing niet bestaat. Er is niet één magische technologie die plots alles ten goede zal veranderen. De hele waaier van groene technologie, klimaatvriendelijk(er) gedrag en beleid is essentieel. Van minder de auto nemen tot CO 2 -neutrale stenen. Van warmtepompen en materialen recycleren en huizen isoleren – liefst met gras – tot minder vlees eten, subsidies voor de fossiele brandstofindustrie afbouwen en een prijs op CO 2 plakken. Van ecologische waterkrachtcentrales en ingenieuze warmterecuperatie tot minder bossen kappen en natuurherstel. Hoe meer, hoe beter.

Ten slotte en ten vierde illustreren deze verhalen dat de meeste oplossingen niet zomaar uit de koker komen van één voortvarend genie. Het zijn doorgaans jarenlange samenwerkingen tussen de academische wereld, privé-ondernemers en de overheid die tot de beste resultaten leiden. Die overheid subsidieert niet alleen veelbelovende start-ups maar zet ook het klimaatbeleid uit, wat essentieel is om een en ander rendabel te vermarkten. Of zoals Christian Heeren van Qpinch vertelt: “Zeker nu de CO 2 -prijs in Europa stijgt, wordt onze technologie aantrekkelijker. Je bespaart niet alleen op je energiefactuur, maar ook op de factuur voor CO 2 (grote uitstoters moeten in Europa betalen voor hun CO 2 -uitstoot, BDB). Iedere uitgestoten ton CO 2 kost een industriebedrijf nu 80 euro. Toen wij begonnen was CO 2 uitstoten bijna gratis voor de industrie, maar door het Europese klimaatbeleid is de prijs gaan stijgen en dat zet zich in de toekomst voort.”

Hoopvolle groeten,

De wetenschapsredactie