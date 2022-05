Lezers reageren: ‘Mochten mannen menstrueren, was menstruatieverlof er al lang geweest’

Niemand wil werknemers die op de wc wonen

“Absoluut. De klachten kunnen zo fel zijn dat vrouwen zich hoe dan ook ziek melden, en anders gebruiken ze zoveel pijnstillers om te kunnen werken dat het bizar wordt. Vrouwen menstrueren nu eenmaal en deze maatregel geeft simpelweg handvaten. Bovendien is iemand met veel pijn (of bloedverlies) niet bepaald de meest productieve of creatieve versie van zichzelf. Daar komt nog bij dat vrouwen ook flinke maag- en darmklachten kunnen hebben door hun menstruatie. Geen enkele werknemer is een meerwaarde op de werkvloer wanneer die praktisch op de wc woont.”

Tanna (35) uit Schendelbeke

Mochten mannen menstrueren

“Mochten mannen menstrueren, dan was het verlof er al lang geweest. Het is trouwens ook niet omdat de mogelijkheid er is, dat elke vrouw dit elke maand zal nodig hebben en inzetten. Er wordt ook vaak neergekeken op vrouwen die veel last hebben van hun maandstonden, alsof ze zwak zijn. Het is inderdaad zo dat het bij sommigen erger is, maar laten we ook gewoon concluderen dat menstrueren voor geen enkele vrouw aangenaam is.”

Monique (35) uit Wilsele

Waar ligt de grens?

“Iedereen die om welke reden dan ook arbeidsongeschikt is, moet met behoud van een loon thuis kunnen blijven. Maar dat kan nu al. Waarom is er dan menstruatieverlof nodig? Doe je dan hetzelfde voor mensen met migraine, chronische rugpijn enzovoort? Waar ligt de grens? Bovendien vraag ik me af of menstruatieverlof voor bedrijven geen duwtje in de rug gaat zijn om tussen twee evenwaardige kandidaten, man en vrouw, toch de man te kiezen. En wat met personen die zich als vrouw identificeren maar niet menstrueren? Kortom: er is een werkend algemeen kader voor arbeidsongeschiktheden in België. Houden zo.”

Stijn (32) uit Diest

Moderne geneeskunde

“Waarom is dit nodig? Wie veel last heeft, kan op tijd en stond een ziektebriefje halen bij de huisarts. Er bestaan trouwens ook genoeg behandelingen om ernstige menstruatieproblemen aan te pakken. Zelf had ik zware premenstruele stemmingsproblemen, maar met behulp van een anticonceptiepil is het gestabiliseerd.

“Voor elk probleem bestaat in onze moderne geneeskunde een behandeling. Menstruatieverlof zet enkel de deur open voor profiteurs. En ook nog: wat valt precies onder zware menstruatieproblemen? Migraine of alleen maar zware bloedingen? Voor beide problemen zijn er oplossingen. Op termijn kan iedereen die weigert zich voor iets te laten behandelen, ziekteverlof aanvragen. Dat kan toch niet de bedoeling van onze geneeskunde zijn?”

Gudrun (39) uit Adinkerke

We verwachten toch ook niet dat hoogzwangere vrouwen gaan werken?

“Ja, het is nodig. Nee, het zal niet door elke vrouw gebruikt worden. Veel vrouwen gaan er zelfs niet op willen terugvallen omdat ze hun maandstonden dan publiekelijk moeten ‘verkondigen’. Maar wie er heel veel last van heeft, heeft dan toch ten minste de optie. Bovendien moeten mannen ook leren hoe groot het effect van menstruaties kan zijn. We verwachten toch ook niet meer dat hoogzwangere vrouwen of pas bevallen vrouwen gaan werken? De menstruatiepijnen zijn onderbelicht gebleven, en het is tijd dat daar verandering in komt.”

Roos (38) uit Leuven

Desastreus voor de gelijkheid op de werkvloer

“Vrouwen die niet of amper kunnen werken door de pijn, zouden via de gynaecoloog inderdaad recht op verlof moeten krijgen. Maar een algemeen menstruatieverlof voor alle vrouwen is gewoonweg desastreus voor de gelijkheid op de werkvloer. Niet enkel zullen mannen hier commentaar op hebben, ook zullen werkgevers nog sneller voor de mannelijke sollicitant kiezen om geen risico te lopen dat hun werkkracht 36 dagen per jaar extra betaald afwezig is.”

Thomas (22) uit Turnhout

In deze samenleving is niet elk lichaam evenveel waard

“Zowel op individueel als maatschappelijk vlak zou het recht op menstruatieverlof een positieve verandering zijn. Het taboe rond menstruatie is heel langzaam aan het verminderen, maar het is er nog steeds en menstruatieverlof zou kunnen helpen om dit te doorbreken. Ook zouden vrouwen er deugd en steun aan hebben dat er breed gedragen bewustzijn, kennis en erkenning ontstaat rond de ernst van menstruatieklachten.

“Veel vrouwen zullen trouwens geen gebruik maken van het verlof omdat ze geen of weinig klachten hebben. En daar moeten we blij om zijn! Want het is kut om iedere maand te moeten vechten tegen je lichaam. In deze samenleving is niet elk lichaam evenveel waard, en ik hoop en verlang dat daar verandering in komt.”

Catho (23) uit Gent

Idee van menstruatieverlof is inherent seksistisch

“Bij veel vrouwen is menstruatie absoluut geen reden om niet te gaan werken. Wie wel ernstige klachten heeft kan op dit moment al ziekteverlof vragen via de huisarts. Dit institutionaliseren leidt alleen tot onderlinge afgunst en veroordeling. Denk maar aan vrouwen die elke maand drie dagen opnemen versus hen die dit niet doen.

“Een regeling als deze gaat een negatieve impact hebben op de tewerkstelling van álle vrouwen, ook hen die in de praktijk dit menstruatieverlof nooit zouden opnemen. De werkgever kan dit immers op voorhand niet weten en zal uitgaan van de slechtst mogelijke situatie. Meer nog, ik vind het idee van menstruatieverlof inherent seksistisch, omdat dit het idee bestendigt dat vrouwen omwille van hun constitutie of geslacht minder capabel of productief zouden zijn op de werkvloer. Mocht een mannelijke bedrijfsleider gezegd hebben: ‘Vrouwen zijn minder productief want drie dagen per week kunnen ze niet werken.’ Iedereen zou moord en brand schreeuwen. In essentie doet menstruatieverlof echter net hetzelfde.”

Sien (36) uit Antwerpen

Normaal functioneren en slapen gaat niet

“Het is een bijzonder goed idee. Zeker als ik zie hoeveel pijn mijn vrouw erdoor ondervindt. Elke maand kan ze minstens een nacht niet slapen van de pijn en het is zelfs al zo hevig geweest dat we op het punt stonden naar het ziekenhuis te gaan. Verschillende gynaecologen hebben nog geen aanvaardbare oplossing kunnen geven. Er zit niets anders op dan een dag of twee af te zien. Normaal functioneren en slapen gaat niet, laat staan werken. Dat doet ze trouwens wel gewoon, hoewel ik elke keer adviseer om gewoon naar de dokter te gaan voor ziekteverlof.”

Karel (37) uit Sint-Niklaas