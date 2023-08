Lezers over opvoedingsuitspraak: ‘Minister Weyts lijkt de realiteit van vele gezinnen niet te begrijpen’

‘Steeds meer ouders beschouwen een school als een outsource-eenheid voor opvoeding. Dat is het niet. Scholen moeten bepaalde taken net weer afstoten en bij de ouders leggen.’ Dat zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een interview met De Morgen. We vroegen onze lezers naar hun mening. Een selectie uit de reacties.

Opvoeden begint thuis

We zijn zelf ouders van drie kindjes. Opvoeden is niet de taak van een school of een crèche. Patatjes leren eten en potjestraining doen, hoort niet thuis in de crèche. Opvoeden begint thuis, onderwijs is om te leren. Doordat ouders te weinig tijd hebben voor de opvoeding van hun kind laten ze dat inderdaad over aan de scholen. Al moet er meer ondersteuning komen voor ouders die het moeilijk hebben. Wij hebben zelf een zoontje die sociaal en emotioneel problemen heeft. We hebben hulp gezocht maar niet gekregen door plaatsgebrek.

Evy Fierens (41), Reet

Ongevoelig

Als alleenstaande vader doe ik elke dag mijn uiterste best om mijn kinderen de best mogelijke opvoeding te geven. Minister Weyts lijkt de realiteit van vele gezinnen niet te begrijpen: waar ouders worstelen om het hoofd boven water te houden terwijl ze proberen hun kinderen de beste kansen te geven. Zijn uitspraak is generaliserend en ongevoelig. Bovendien, als we kijken naar zijn voorstellen en beleid, heeft hij tot nu toe niets substantieels gedaan om lerarentekort aan te pakken. Zijn aanpak komt neer op besparingen zonder rekening te houden met de echte noden van het onderwijsveld.

Koen Mekers (32), Sint-Truiden



Beiden aan het werk

Kinderen zitten vaak van 8 uur ’s morgens tot 17.30 uur op school of in de opvang, omdat van de ouders verwacht wordt dat ze beiden werken. Het enige wat we nog kunnen doen, is het aanleren van tafelmanieren en het beleefd zijn. In de weekends is er tijd voor hobby’s en culturele activiteiten, voor wie die luxe kan veroorloven. Sommige ouders zijn kapot van de fysieke job die ze doen en moeten nog vaak de huishoudelijke taken in het weekend rondkrijgen. En dan is er nog de groep ouders die het financieel niet redden en een hoofd vol zorgen hebben, zij zijn ook overbelast. De scholen komen ook handen tekort. Misschien zit het probleem vooral in de scheefgetrokken verwachtingen van de maatschappij.

Joyz Meuleman (47), Grobbendonk

Populisme

Als fulltime werkende vrouw en moeder van twee jonge dochters ervaar ik dit als een regelrechte belediging van het genre dat minister Vincent Van Quickenborne eerder deze zomer ook al meerdere keren deed. Op een moment dat de overheid faalt in basiszorgtaken, gezinnen zich zo goed mogelijk proberen te organiseren om én te zorgen én te werken komt dit hard aan. Jammer dat de politiek altijd de minderheid aanhaalt om de meerderheid te beledigen. Dit soort generalisaties is puur plat populisme.

Sophie Van Neck (40), Wannegem-Lede

Voeten vegen

Leerkrachten hebben naast het aanleren van allerlei vaardigheden en verschaffen van kennis ook een gedeelde opvoedkundige taak. Je draagt als leerkracht, maar ook als opvangmedewerker of keukenpersoneel, deels toe aan de opvoeding van het kind. Zélfs het poetspersoneel dat vraagt de voeten te vegen als er net schoongemaakt is, draagt bij. Iedere volwassene in de directe omgeving speelt een rol in de ontwikkeling van een kind. Dus bij dezen – als papa van twee tieners – een welgemeende dankjewel aan iedere volwassene die hieraan bijdraagt!

Renzo Naert-Segaert (41), Deinze

Geen les

Als ouder van een zoon, die meer dan een half schooljaar geen les kreeg over zijn twee hoofdvakken Grieks en Latijn, zijn mijn wensen omtrent onderwijs zeer realistisch. Ik en vermoedelijk veel andere ouders zouden graag hebben dat er les wordt gegeven aan onze kinderen. Ik heb eerder het gevoel dat minister Weyts onderwijstaken overlaat aan ouders, door vakken als geschiedenis en aardrijkskunde naar de achtergrond te dringen. Mijn partners en ik hebben de mogelijkheid om onze kinderen mee te nemen naar een geschiedkundig museum of geografisch interessante plaatsen. Maar lang niet alle ouders kunnen die kansen bieden aan hun kroost.

Marjan Nauwelaert (38), Schelle

Grenzen stellen

In naam van alle leerkrachten: onze taak is om te onderwijzen en waarden en normen bij te brengen. Opvoeden is de taak van de ouders. Grenzen stellen is daar een hele belangrijke in. Zo wordt het voor leerkrachten veel aangenamer werken en gaan er hopelijk minder burn-outs zijn. De reden dat leerkrachten afhaken, is dat de ouders denken dat de opvoeding ook op school behoort. Dit is niet het geval, dat is hun taak en verantwoordelijkheid. Deze keer ben ik het eens met de minister.

Katrin Van de Water (43), Lichtaart