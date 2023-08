Lezers over de staatsbon: ‘Dit is vooral interessant voor de rijken of hogere middenklasse’

Strategische zet

De staatsbon heeft mijn interesse gewekt, maar mijn plannen zijn gewijzigd doordat mijn eigen bank dezelfde nettorente op hun eenjarige langetermijnrekening aanbiedt. Mocht Argenta deze strategische zet niet gedaan hebben, dan was ik overstag gegaan voor de staatsbon. Zo bekomt minister Van Peteghem toch deels wat hij voor ogen had: de banken aanmoedigen het beter te doen voor de spaarder.

Greet Carlé (50), Ieper

Voor de rijken

Ik heb niet ingeschreven op de staatsbon en zal dat ook niet doen. De realiteit blijft dat dit vooral interessant is voor de rijken of de hogere middenklasse, zij die gemakkelijk een aantal tien- of honderdduizenden euro’s kunnen investeren. Sowieso blijft ook een nettorente van 2,81 procent betrekkelijk laag: dat is 281 euro opbrengst op een bedrag van 10.000 euro. Voor velen is dat een groot spaarbedrag. Het is de mensen blij maken met een dode mus.

Jonathan De Beule (34), Gent

Staatsobligaties

De staatsbon lijkt me een veilige manier van beleggen voor geld dat anders toch een lage rente krijgt op een spaarboekje. Bovendien ligt het geld slechts een jaar vast, hetgeen doet hopen dat banken over een jaar mooie rentes aanbieden op anderen producten. De inschrijving ging erg vlot via de pc. Ik overweeg nu ook om met het spaargeld van mijn kinderen staatsobligaties aan te kopen.

Eline Cousaert (41), Brugge

Failliet van de Belgische Staat

Mijn deelname aan de staatsbons kwam er om twee redenen. Enerzijds omdat het een solide, defensieve belegging is. Anderzijds voelt een deelname aan als daad van burgerplicht en -participatie. Zodat we de banken kunnen dwingen hun winsten te delen met ons en we kunnen tonen dat we in ons land geloven. Het enige risico is het failliet van de gehele Belgische Staat: het verlies van de inleg zou dan het minst van onze problemen zijn.

Maarten Michiels (33), Antwerpen

Dank aan minister

Ik was het van plan, maar nu mijn bank Axa heeft besloten dezelfde voorwaarden te geven op hun eenjarige termijnrekening, ga ik mijn geld daar zetten. Met dank aan de minister!

Alexander van Bergen (63), Berlaar

Ideale belegging

Enkele maanden geleden kwam er een belegging vrij die ik op mijn 18de had opgestart. Met oog op de aankoop van een eerste woning, wil ik mijn geld niet vastzetten op een langetermijnrekening. Maar ik wil wel dat het nog iets opbrengt. De staatsbon is de ideale belegging omdat ik er binnen een jaar toegang tot krijg.

Candice Joseph (26), Sint-Jans-Molenbeek

Bedrogen

Een groot deel van mijn spaargeld staats sinds december vast op een e-DEPO-rekening, waar ik sinds mei slechts een bruto-interest van 2,5 procent op krijg door een ingreep van de minister. Haal ik het er voor 1 januari af, verlies ik alle opgebouwde intrest. Als de beloftes waren gehouden, was mijn opbrengst dezelfde als die van de staatsbon. Ik voel me dus behoorlijk bedrogen en weet niet of ik nog wel vertrouwen moet hebben in beleggingsproducten die uitgegeven worden door de Belgische Staat. Misschien vermindert men de opbrengst van de staatsbon ook wel halverwege de looptijd?

Mathieu Stulens (59), Bitburg, Duitsland