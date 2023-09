Lezers over de legalisering van cannabis: ‘België zou een voorbeeldland kunnen worden’

‘Als we het over het drugsprobleem in België hebben, dringt zich een ingrijpende hervorming op: we moeten de legalisering van cannabis overwegen’, dat zegt vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) in een interview met De Morgen. We vroegen onze lezers naar hun mening. Een selectie uit de reacties.

Georganiseerde misdaad

Het huidige beleid voorkomt niet dat cannabis gebruikt wordt. Eenieder kan binnen een uur een joint in de hand hebben. Nu wordt de volledige sector, van teelt tot verkoop, aan de georganiseerde misdaad gegund. Een monopolie. Legalisatie zou een enorme financiële klap geven aan de georganiseerde misdaad. Wie nu gearresteerd wordt voor dealen, is meteen vervangen. Tenslotte is het ook hypocriet om dan wel schadelijkere producten zoals alcohol en tabak in de verkoop te hebben.

Torrin Coulier (23), Grimbergen

Springplank

Cannabis is voor velen een springplank naar harddrugs. Als het gelegaliseerd wordt, zal het gebruik van harddrugs toenemen. Gaan we die na een poosje dan ook legaliseren? Een gebruiker van cannabis kan je het best straffen in zijn geldbeugel. Ik ben tegen.

Stefaan Van Bruyssel (64), Ledeberg

Repressie werkt niet

Legaliseren? Graag. Repressie werkt inderdaad niet. Organiseer het, controleer het en taxeer het. Zo haal je het weg uit de achterkamersfeer en monitor je de kwaliteit. Zorg voor sensibilisatie en informatie voor de gebruiker. Zo doen we het toch ook met alcohol, nota bene een notoire harddrug.

Ruben Benoit (45), Kortrijk

Bakken geld

Het is een moeilijke oefening. Ik ben tegen drugs, maar het is duidelijk dat de manier waarop we met cannabis omgaan niet werkt. Integendeel, het trekt veel mensen aan – misschien net omdat het verboden is – en de dealers verdienen er bakken geld mee. Misschien dat legalisering de controle op het product en de handel de situatie kan verbeteren. Misschien komt er dan ook tijd en geld vrij om de handel in zware drugs aan te pakken en eindelijk eens de grote dealers onderuit te halen.

Leen Broodcoorens (52), Brakel

Nefast voor jonge mensen

Cannabisgebruik zou ik enkel toelaten bij doktersvoorschrift. Het effect op jonge mensen is nefast.

Guy Van Peteghem (57), Temse

Stop de hypocrisie

Legaliseren. stop de hypocrisie. Ik heb lang in de verslavingszorg gewerkt en heb de destructieve impact van de verschillende middelen ervaren, vooral van alcoholgebruik. Cannabis bewust en met mate gebruiken, maakt de mensen zelfbewuster en creatiever.

Julien Dejonghe (68), Gent

België als voorbeeldland

Repressie werkt niet. Legalisering en productcontrole werken wel. Marihuana is een plantaardige softdrug: haal deze uit de criminaliteit en zorg voor voorlichting en controle. Iedereen zal er bij gebaat zijn. Er zal altijd een kleine groep probleemgebruikers zijn, net zoals er altijd problematische hardrijders zullen zijn. Politici zeggen graag wat ze denken dat hun kiezers willen horen, puur uit eigenbelang dus. Meer dan genoeg onderzoek toont aan dat legalisering helpt. De vraag is hoe je het organiseert. Met gezond verstand, de hulp van experten en de ervaringen uit andere landen zou België net een voorbeeldland kunnen worden.

Joep Schuermans (47), Rotselaar

Geen criminelen

Ik ben voor een legalisering. Een deel van de bevolking gebruikt cannabis, of het nu illegaal is of niet. Een legalisering kan een gecontroleerde omgeving creëren en inkomsten voor de overheid genereren. Deze kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke sensibilisering en hulpvraag die leeft bij een deel van de gebruikers. Cannabisgebruikers zijn geen criminelen.

Pieter Reynders (38), Oud-Heverlee