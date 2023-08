Levend buffet: Brits bedrijf zoekt vrijwilligers die 8 uur in zwerm muggen staan

De test wordt gehouden in het Schotse gebied Minard of Inveraray in Argyll. Dat gebied is een beruchte hotspot voor de muggen ter grootte van een fruitvlieg, of midges, zoals ze in het Engels heten. In de zomermaanden zwermen ze massaal rond Schotse wandelaars en kampeerders.

De vrijwilligers wordt gevraagd om op één arm het insectwerende middel te smeren. Op de andere arm zit geen bescherming. Een soort ‘all you can eat’ voor de midges dus. Het bedrijf wil hiermee het aantal mugjes tellen dat op de onbeschermde arm landt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door James Roddie (@james_roddie_photography) op 20 Aug 2023 om 1:43 PDT

Toch zegt APS biocontrol dat de vrijwilligers niet heel erg worden gebeten. “Als een midge op je huid landt, dwaalt hij een beetje rond voordat hij begint te bijten”, zegt dr. Allison Blackwell van het bedrijf tegen de BBC. “Op het moment dat de midge is geland, zal een van de medewerkers hem eraf halen.” Ook krijgen de kandidaten een muggennet over hun hoofd.

Volgens Blackwell is er veel belangstelling. “Maar dat is waarschijnlijk omdat we mensen betalen”, zei ze. De deelnemers krijgen een vrijwilligersvergoeding van 100 pond (ongeveer 116 euro).

Zwerm

De 34-jarige natuurfotograaf James Roddie plaatste vorige week nog een video op Instagram waarop te zien is hoe hij wordt aangevallen door een zwerm midges. Hij laat aan de BBC weten dat hij persoonlijk niet zou deelnemen aan zo’n test “maar dat is omdat ik sowieso een groot deel van mijn werkzame leven met midges bezig ben”.