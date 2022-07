Leuvense jongeren krijgen na elf jaar eindelijk hun ‘eigen’ nachtclub: ‘Er is hier veel mogelijk’

Het Leuvense jongerencollectief Nachtplan stelde zondag de plannen en locatie voor van een nieuwe nachtclub in de stad. Die zal de lokale jeugd vanaf 2024 moeten voorzien van een alternatief voor de vele studentencafés.

Leuven ziet er tijdens de zomermaanden anders uit. Studenten zijn er nauwelijks. Voor het eerst zie je de échte Leuvenaars, de locals, die met een frisse pint of cola op de talrijke terrassen aan de stationsbuurt vertoeven.

Op vijf minuten wandelen van het station, op de Diestsepoort 15, ontmoet ik een groep Leuvense jongeren. Zij werken al sinds 2019 samen met de lokale jeugddienst aan ‘Nachtplan’, het project dat op poten werd gezet om in Leuven een echte nachtclub te openen voor de lokale jeugd. Het moet een plaats worden waar jongeren die geen aansluiting vinden met studentenfeestjes, in de cafeetjes op de Oude Markt, toch zichzelf kunnen zijn.

Noodzaak

De nood aan zo’n plek was hoog, zegt de Leuvense Laure Robenek (20): “Er zijn in Leuven al plaatsen om te feesten, maar er was geen kwalitatieve plek voor de jonge Leuvenaars. De jeugd wil meer verscheidenheid in het nachtleven, maar we hadden hier nog geen eigen plek en moesten daarvoor naar Antwerpen of Brussel.”

Sabine Tonet van de Leuvense jeugddienst MIJNLeuven vertelt dat jongeren vaak bij haar aanklopten met de vraag naar zo’n nachtclub. “De jeugddienst startte daarom het project ‘Nachtplan’, waarvoor we tien jongeren als ambassadeur verenigden.” Een idee van onderuit dus, maar het was allerminst evident om hun droom te realiseren.

Sinds 2011 heeft Leuven geen echte nachtclub meer en daar zijn verschillende redenen voor. Leuven kent weinig leegstand en gaat gebukt onder hoge vastgoedprijzen. Bovendien had het lokale beleid de voorbije jaren wel wat vooroordelen over nachtclubs, die toch vooral aan overlast gelinkt worden.

Daarom ondernamen de Leuvense jongeren, in samenwerking met de jeugddienst, enkele publieke acties. Een debat met lokale politici, bijvoorbeeld, waarin ze stakeholders probeerden te overtuigen van de meerwaarde van het nachtleven voor de stad. Bovendien zou het geen klassieke nachtclub worden, maar een plek voor creativiteit en zelfontplooiing. De acties loonden: “Na twee jaar is het project opgenomen in de bestuursnota”, zegt Tonet. “Binnen het jaar konden we een plek vinden, samen met de jongeren, maar ook met andere Leuvenaars.”

Het stadsbestuur begon eind 2020 zijn zoektocht naar een locatie, in samenwerking met de alternatieve vastgoedexpert Miss Miyagi. Zij begeleidde de stad om de gepaste infrastructuur te vinden. Na een strenge screening kwam Stelplaats als ideale locatie uit de bus. “Stelplaats ademt al jongerencultuur, experiment, vrijheid en nachtleven”, benadrukt Leuvens schepen van Jeugd Dirk Vansina (cd&v).

Niet onbelangrijk: de stad zal het project faciliteren maar niet uitbaten. Het architectenbureau Vanderlinden, Burssens en Dossche zal in samenwerking met Nachtplan en de jongeren dit najaar een ontwerp opmaken dat voldoet aan hun visie op de club. Volgens Vansina zullen jongeren er volop kunnen experimenteren. “Het wordt een community, een plek waar naast dans en muziek ook ruimte zal zijn voor kunst, mode en architectuur. Er is hier veel mogelijk.”

Aanvulling

De nachtclub zal geen commercieel businessmodel hebben. De bedoeling is dat jongeren zelf inhoud geven aan het programma en de club openhouden. Tonet: “We zullen vooral rekening houden met de sociale meerwaarde van de plaats. Jongeren vanaf 21 jaar moeten ook hun rol opnemen in de organisatie. Alleen zo kan deze nieuwe nachtclub een meerwaarde vormen.”

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) is alvast positief. “Met de club komen we tegemoet aan een vraag die al erg lang leeft bij de Leuvense jongeren.” Hij ziet de nieuwe nachtclub als een aanvulling op “het al rijke nachtleven dat Leuven heeft”. De club zal in 2024 openen.

Of dat toch geen zware verantwoordelijkheid is voor de Leuvense jeugd? Alexander Pessers (23): “Zonder voorbereiding lukt het niet, maar we zullen voorbereid zijn. Het komt zeker goed.”