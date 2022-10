Leuven ruilt ‘kerstverlichting’ in voor ‘wintersfeerverlichting’. En dat is geen religieus statement

De stad Leuven heeft beslist dat het woord kerstverlichting niet accuraat is, en dat ‘wintersfeerverlichting’ de lading beter dekt. Meteen flakkerde een oude discussie weer op.

‘Feestverlichting’, ‘kerstverlichting’, of gewoon ‘sfeerverlichting’, het was een behoorlijk discussiepunt op het Leuvense schepencollege. Welke naam zou de verlichting krijgen die de stad tijdens de wintermaanden zal aansteken? Na enige beraadslaging vermeldde het verslag van het college de naam ‘wintersfeerverlichting’.

Volgens schepen Dirk Vansina (cd&v) was het nogal vreemd om van ‘kerstverlichting’ te spreken, aangezien de lichtjes al aan zouden gaan op 25 november – een volledige maand voor Kerstmis. En niet, zoals vroeger gebruikelijk was, na Sinterklaas. “Daarom hebben we even wat gelachen en gefilosofeerd over hoe we het zouden moeten noemen”, zegt Vansina in Het Nieuwsblad. “En uiteindelijk is zo ‘wintersfeerverlichting’ in het collegeverslag terechtgekomen.”

Twitter

Het was volgens de schepen dus niet de bedoeling om er een zwaar levensbeschouwelijk of religieus punt van de maken. De kerstmarkt in de stad gaat ook gewoon nog steeds door. Met een kerstboom en een kerststal. Ook in de communicatie van de stad wordt de term ‘kerst’ niet geschrapt. De benaming van de verlichting had dus vooral te maken met de periode waarin ze zou worden aangestoken.

Toch kon de nuancering van de schepen niet voorkomen dat de beslissing online nog even de gemoederen bedaarde. Op Twitter noemde opiniemaker Rik Van Cauwelaert het sarcastisch “weer een belangrijke beslissing van het stadsbestuur”. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gebruikte voor zijn tweet de hashtag #WegMetOns.

Toen Dyab Abou Jahjah op Twitter schreef dat hij geen enkele moslim kent die een probleem zou hebben met benamingen als kerstmarkt en kerstverlichting, reageerde ook Mechels burgemeester Bart Somers. “In twintig jaar heb ik als burgemeester nooit van welke moslim dan ook (culturele of andere) de vraag gekregen om onze kerststal te verwijderen”, schreef hij op Twitter. “Nooit. Nul keer. Als er al gemor kwam, dan was dat van een enkeling met een vrijzinnige achtergrond. We verliezen soms veel tijd met non-discussies.”

Brugse wintermarkt

Met de sfeerverlichting flakkert een oude discussie dus weer op. Ook in Brugge was er vier jaar geleden commotie over de wintermarkt. De Brugse N-VA’er Pol Van Den Driessche noemde die naam toen “ronduit belachelijk”. “Of je nu gelovig bent of niet, de kerstmarkt maakt deel uit van onze cultuur”, klonk het toen. “Er is geen enkele reden om tradities overboord te gooien, en al zeker niet onder het mom van neutraliteit.”

Ook daar wilden de organisatoren nochtans een andere naam om niet-religieuze redenen. Omdat het evenement al startte voor Sinterklaas vonden ze het gek om het een kerstmarkt te noemen. Deze winter is er in Brugge het festival Wintergloed, met onder meer kerstmarkten in de historische binnenstad op het programma.

Overigens was de naam van de verlichting niet de voornaamste kopzorg van het Leuvense stadsbestuur. Dat was uiteraard de hoge energiefactuur. Verlichting op het stadskantoor is nu geschrapt en in de grote kerstboom zal nu veel duurzamere ledverlichting worden gehangen. De verlichting in de stad zal ook minder uren branden, aldus Vansina.