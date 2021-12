'Let's go Brandon': onschuldig kerstgesprekje eindigt met valse noot voor Amerikaanse president Joe Biden

De zin wordt gebezigd als alternatief voor de beledigende slogan"fuck Joe Biden". Die is in zwang geraakt na een Nascar-race in oktober in Alabama, waarbij het publiek al scanderend op die manier zijn mening over de president kenbaar maakte. Een verslaggeefster die na afloop van de race winnaar Brandon Brown interviewde dacht echter iets heel anders te horen, namelijk: "Let's go Brandon". Sindsdien ging het interview en het misverstand de wereld rond en wordt de slogan gebruikt als belediging voor Biden.

Tijdens het telefoongesprek dat Biden en zijn echtgenote Jill voerden vanuit het Witte Huis belde een zekere Jared in naam van zijn vier kinderen. Zoals gewoonlijk werd er gekeuveld over wat de kinderen hoopten te krijgen van de Kerstman - in dit geval een piano, een Nintendo Switch en een Barbie - waarna de man het gesprek afsloot met een opvallende boodschap. “Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben. Vrolijk kerstfeest en let’s go Brandon."

“Let’s go Brandon, daar ben ik het mee eens", antwoordde Biden, terwijl zijn echtgenote zweeg. De president vroeg daarna nog waar de vader precies vandaan kwam, maar die had klaarblijkelijk al opgehangen. Het is niet duidelijk of Biden wist waar de leuze vandaan kwam. Het Witte Huis wilde geen reactie geven op het incident.

Uitschuiver

De telefonische gesprekken op kerstavond zijn een jaarlijkse traditie in het Witte Huis. Tijdens die gesprekken belt de president met Amerikaanse gezinnen en houdt hij hen op de hoogte van de reis van de Kerstman, met behulp van de livetracker van de North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Meestal verlopen die gesprekken zonder enige noemenswaardigheden. De laatste valse noot dateert van 2018, toen toenmalig president Donald Trump aan een 7-jarig jongetje vroeg of hij echt nog in de Kerstman geloofde. “Want op zeven is dat een beetje op het nippertje, niet?”