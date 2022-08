Lerarentekort is terug van nooit weggeweest: ‘In mijn acht jaar als directeur heb ik dit nog nooit meegemaakt’

Het nieuwe schooljaar start zoals het vorige geëindigd is: met een nijpend lerarentekort. Eind juli stonden er dit jaar bij de VDAB dubbel zoveel vacatures voor leerkracht open als in juli 2019. ‘Als er iemand ziek valt, wordt het hier alle hens aan dek.’

Van welkomstcadeaus tot mensen aanspreken op Facebook: Lies Rubbens, directeur van de GBS Sint-Joost-aan-Zee, zet werkelijk alles op alles om het schooljaar met een voltallig team te starten. Toch heeft ze nog geen vervanging voor de twee leraren die voor de zomer ontslag namen.

“Door klassen samen te zetten, zullen één leerkracht en enkele zorgmedewerkers verantwoordelijk zijn voor veertig kinderen”, zegt Rubbens. “Zo kunnen we tenminste het schooljaar starten. Maar als er iemand ziek valt, wordt het hier alle hens aan dek. In mijn acht jaar als directeur heb ik dit nog nooit meegemaakt.”

Rubbens is niet alleen. Eind juli stonden er bij de VDAB in totaal nog 2.423 vacatures open voor leerkrachten in het kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2019. Bovendien weten we dat het aantal vacatures bij VDAB een onderschatting is: niet alle scholen zoeken personeel via die weg.

Door het grote aantal vacatures ontstaat er zelfs een concurrentieslag tussen scholen, zegt Walentina Cools, voorzitter van het OVSG. “Je voelt dat jonge leerkrachten nu in een krachtigere onderhandelingspositie zitten. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik ben voltijds beschikbaar en wil lesgeven in de gemeente waar ik van afkomstig ben en de vier gemeenten daarrond. Maar niet verder.’”

Petitie

Het regent de jongste dagen voorstellen om dat lerarentekort aan te pakken. Zowel Cools als GO!-topman Koen Pelleriaux ijveren voor meer flexibiliteit voor scholen om leraren in te zetten waar zij dat nodig achten. Lees: “Het oeverloos complexe statuut van de leraar moet herzien worden”, aldus Pelleriaux.

Opvallend is vooral dat alle koepels die boodschap eigenlijk al maandenlang herhalen. Eigenlijk willen ze daarmee het lerarenloopbaandebat heropstarten. Daarmee plaatsen ze zowel de (volgende) Vlaamse regering als de vakbonden voor het blok. Dat zo’n debat een moeilijke klus wordt, blijkt alleen al uit de reactie van de socialistische vakbond ACOD op de uitlatingen van Cools en Pelleriaux: met een petitie aan de leden. ‘Ben jij ook de beledigingen en absurde ideeën in de pers beu?’, klinkt het daarin.

Aan de leraren zelf zal het in elk geval niet liggen. In het tweede en derde trimester van vorig schooljaar zetten maar liefst 623 leraren hun zorgkrediet tijdelijk stop om in te springen op school. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns (cd&v). Het zorgkrediet laat leraren toe om hun loopbaan voltijds of gedeeltelijk te onderbreken. Dat komt bovenop de vele verhalen van leraren die vorig jaar extra lesuren opnamen, louter en alleen om de school uit de nood te helpen.