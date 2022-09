Lerarentekort? In deze Brusselse school hebben ze er zelfs twee per klas, en dat loont

In deze school hebben ze geen last van het lerarentekort. Meer zelfs, in Paviljoen-Schaarbeek staan voor elke klas van het lager onderwijs twee leraren. En dat in Brussel, waar het lerarentekort het zwaarst doorweegt. Hoe doen ze dat?

“Succes hè. Een goed jaar!”

Ook al hebben ze elkaar tijdens de vakantie niet gezien, de conversatie tussen twee leraren die elkaar kruisen in de gang is noodgedwongen kort. Elk van hen moet een andere kant uit: hij naar de klas, zij naar de schoolpoort. Dus besluiten ze het gesprek snel met een vuistje.

Het staat teken voor “het georganiseerd chaotisch kwartiertje”, zoals directeur Sven Moens (48) het noemt. In de school Paviljoen-Schaarbeek mogen ouders hun kinderen elke dag tussen 8.45 uur en 9 uur tot in de klas brengen. En inderdaad, vrijwel meteen ontstaat een drukte van jewelste.

Aan de schoolpoort vliegt een kleuter haar leerkracht om de hals, met in haar vuist een tekening van de juf geklemd. Ook binnen heerst een gezellige chaos. Ouders, leerkrachten en leerlingen lopen er door elkaar. Ze slaan een praatje met elkaar en polsen naar de vakantie. “Je ziet het, we kennen elkaar intussen allemaal”, zegt Hammas Hajar (41), die haar kinderen komt afzetten.

Co-teaching

Tegen 9 uur hebben alle derdejaars hun klas weten te vinden. Voor hun neus staan niet één, maar twee leraren: Joren Loockx (28) en Leen Bosschaert (42). Dat is in alle klassen van het lager onderwijs zo. Van een lerarentekort is hier geen sprake. “Voorlopig is dat het geval”, benadrukt directeur Moens. “Dat moet ik er echt bij zeggen.”

Loockx en Bosschaert zijn stellig: dat ze hier met twee voor de klas kunnen staan, is een van de redenen waarom deze school een volledig lerarenkorps heeft. “Dat we de taken kunnen verdelen, maakt het veel draaglijker”, zegt Bosschaert. Loockx: “Sta je alleen voor de klas, dan vergeet je al snel de sterkst presterende leerlingen omdat je zo gefocust bent op wie niet mee is. Met twee kun je alle groepen kansen geven.” Bovendien zorgt het ervoor dat startende leraren onder de vleugels van ervaren collega’s vlieguren kunnen draaien. Dat helpt dan weer om leraren aan boord te houden en het gekende probleem van starters die er de brui aan geven tegen te gaan.

De school heeft de omstandigheden mee. Paviljoen is een nieuwe school en heeft dus een prachtig nieuw gebouw. “De klassen staan op orde”, zegt Loockx. “Iedereen heeft hier een Chromebook en een laptop thuis. Dat helpt inderdaad.”

Ouders mogen de kindjes vandaag tot in de klas brengen. Beeld Eric de Mildt

Maar Moens voert ook gewoon een stevig personeelsbeleid. Hij begint zijn zoektocht al in april en laat nieuw aangeworven leerkrachten een engagementsverklaring ondertekenen. En hij is niet bang om sollicitanten ferme eisen op te leggen. “Ik neem geen hond met een hoed aan”, zegt hij lachend. De sollicitatie bestaat hier uit verschillende rondes. Moens geeft de kandidaten altijd een opdracht mee naar huis en hij laat die beoordelen door het hele team. “Sommige knappen daarop af, zeker. Maar een aantal wordt net getriggerd.” Moens kiest zo niet alleen de geschiktste kandidaat, leraren hebben ook veel meer het gevoel uitverkoren te zijn.

Zijn aanpak is verfrissend. Ook de koepel OVSG is vandaag aanwezig om bij te leren. Zij klaagden vorige week nog dat het lerarenstatuut directies te weinig ruimte geeft om een personeelsbeleid te voeren. “Oh, maar de regelgeving is inderdaad complex”, zegt Moens. Ook hij moet vaak creatief omspringen met middelen en regels. Zo bundelde hij vier uren beleidsondersteuning die hij een half jaar lang elke week kreeg tot een voltijdse job voor enkele weken, om zo een nieuw proefproject op poten te zetten.

“We proberen de schooldag te verlengen om in te spelen op de noden van kinderen”, zegt Moens. Vanaf dit schooljaar zal één klas elke week zes uur langer op school kunnen blijven. “In die uren gaan vrijwilligers van andere organisaties met hen bijvoorbeeld naar musea of werken we aan digitale vaardigheden.”

In volle opbouw

Eigenlijk is deze school nog in volle opbouw. Pas in 2018 startten ze met het eerste leerjaar. Elk jaar komt er een klas bij, dit jaar is dat het vijfde leerjaar. Toch zitten ze hier niet stil en stampen ze zo’n nieuw project uit de grond. “Die drive en energie, dat is voor mij de enige manier om met deze populatie leerlingen af te leveren die sterk genoeg zijn en nog goesting hebben om naar het secundair te gaan”, zegt Moens. Het klinkt als een verkooppraatje, maar echt iedereen is hier doordrongen van dat positivisme - directeur, leraren én ouders.

Directeur Sven Moens verwelkomt kinderen en ouders. Beeld Eric de Mildt

“Wij zijn als school geen afgelegen eiland”, zegt Moens. “We zeggen tegen leerlingen altijd dat ze hun best moeten doen voor later. Maar wat betekent dat? Hier in de buurt hebben ze te weinig goede voorbeelden van wat dat ‘later’ kan zijn. Dus proberen we zelf voorbeelden in de school te brengen. Dan komen bijvoorbeeld dokters en verplegers langs om te tonen wat hun beroep is.”

De voorbije weken hebben ze zich hier wel geërgerd aan de negatieve berichten over het onderwijs. “Het stoort me dat het vaak mensen zijn die niet weten hoe het eraan toegaat in een school, die oplossingen naar voren schuiven”, zegt Loockx. “Bovendien ligt de focus daarbij heel vaak op het secundair onderwijs, het basisonderwijs vergeet men vaak.” “Ik probeer het gewoon niet te lezen”, zegt Bosschaert. “Dan denk ik vaak: kom gewoon zelf lesgeven, dan zullen de vooroordelen wel verdwijnen. Ik zie mezelf niets anders doen dan deze job.”