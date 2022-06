Lerarentekort in Brussel met helft gestegen in half jaar tijd: ‘Op extra volk reken ik niet meer’

Tweehonderd lesuren stonden er midden november open op het Technisch Instituut Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe. Met veel moeite kreeg directeur Dirk Kerckhoven dat afgebouwd naar een zeventigtal lesuren waarin de leerlingen van zijn secundaire school nog steeds geen les krijgen. Illusies dat hij die ooit nog allemaal ingevuld krijgt, maakt Kerckhoven zich niet meer. “Een schooljaar duurt negen maanden. Iedere vacature staat zo'n veertien maanden open. En voor elke open plek die je invult, komt er een nieuwe bij.”

Dat blijkt ook uit de cijfers die Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzamelde bij hun Nederlandstalige scholen in Brussel. Begin dit schooljaar waren er 83 vacatures voor voltijdse krachten in het basisonderwijs. Na de paasvakantie was dat opgelopen tot bijna de helft meer: 120 FTE’s - fulltime-equivalents. Amper een op de drie basisscholen kan er rekenen op een volledig team. De helft mist twee of meer leraren.

In het secundair onderwijs is het niet beter gesteld. Daar startte het schooljaar met een tekort van 42 voltijdse betrekkingen, na Pasen was dat aantal gestegen tot 74 FTE’s. Niet eens één school op de vijf heeft een volledig lerarenkorps. Bijna de helft van de scholen kampt met een tekort van vijf of meer leerkrachten, vooral voor algemene vakken in tso en bso, taalvakken, wetenschappen, wiskunde en godsdienst.

Het katholieke net is goed voor de helft van alle Nederlandstalige basis- en secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, maar de andere netten kampen met hetzelfde fenomeen.

Vooral de grote steden hebben te lijden onder het feit dat er meer leerkrachten het vak verlaten dan dat er nieuwe beginnen. Waarom Brussel nog meer dan andere? Brussels schepen van Onderwijs Ans Persoon (One.Brussels) legt de vinger op de wonde: meer dan 90 procent van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel pendelt naar de hoofdstad. Nu scholen extra personeel kunnen aanstellen om de leerachterstand door corona op te halen, grijpen heel wat leerkrachten de kans om dichter bij huis te gaan werken.

Om het lerarentekort in Brussel te helpen dempen, zal het katholieke net vanaf vandaag samenwerken met Odisee Hogeschool en de KU Leuven Campus Brussel. Ze hopen zo meer Brusselaars warm te maken voor het lerarenberoep in eigen stad. Stad Brussel voert dan weer gesprekken met de Erasmus Hogeschool.

Kerckhoven verwacht er niet veel van. “Op extra volk reken ik niet meer. Vakken clusteren, leerkrachten efficiënter inzetten. Die oefening maak ik nu en zouden we voor het hele onderwijs moeten maken: een moderner personeelsbeleid waarin iedereen ingezet wordt op zijn sterktes, dat zou een slok op de borrel schelen.”

Maar bovenal, vindt Kerckhoven, moet het onderwijsveld ook in eigen boezem kijken. “Ik ben dat hele debat over het lerarentekort ook kotsbeu. Met al dat gewauwel en schamper gedoe over ons vak: onderwijs zou vandaag voor mij ook het laatste zijn waar ik aan denk.”