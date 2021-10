Lerarentekort almaar nijpender: voor gemeentelijk onderwijs is ‘diploma secundair genoeg om voor de klas te staan’

Hoe groot is het probleem?

Eind september waren er in het secundair onderwijs nog 1.525 openstaande vacatures, een verdubbeling tegenover 2019 (786) en meer dan het dubbele in vergelijking met 2020 (684).

Voor welke vakken is het tekort het grootst?

Beperkte het probleem zich de laatste jaren tot knelpuntvakken als Frans en wiskunde, dan is vandaag ook voor vakken als ­Neder­lands, Engels en zelfs LO of geschiedenis bijna niemand meer te vinden.

Vorige week stelde Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een tienpuntenplan voor in de strijd tegen het lerarentekort, maar dat is volgens de koepels veel te licht.

Wat stellen de koepels zelf voor?

Gisteravond trokken ze met hún voorstellen naar de minister voor een overleg samen met de vakbonden, om op heel korte termijn in te grijpen. Ze leggen allemaal eigen accenten, maar over verschillende maatregelen zijn ze het eens. Bovenaan het lijstje staat het voorstel om de leerkrachten die nu niet gevonden worden, tijdelijk te vervangen door mensen zonder lerarendiploma.

“We willen iedereen aanwerven die kan helpen”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!). “Opvoeders, administratief personeel: mensen die de leraren die er wel nog zijn, kunnen ondersteunen. Dat kan gaan van kopieën maken voor de leerkracht tot echt mee in de klas komen om die te helpen managen. Nu staat de leerkracht soms alleen voor vijftig leerlingen.”

Omdat de Vlaamse overheid nu minder geld moet uitgeven aan loonkosten, wil de OVSG dat geld zelfs gebruiken om mensen met enkel een middelbaar diploma te laten ­helpen bij de lessen, zolang het lerarentekort acuut is. “Klas­managers”, noemt OVSG hen.

Hoe kunnen mensen met een secundair diploma helpen?

In de eerste plaats helpen ze bij de praktische zaken - denk aan het uitdelen van schriftjes - maar ze zouden ook kleinere groepjes in de klas een herhalingsles kunnen geven, gebaseerd op de les van de leerkracht.

Is dit wel wenselijk?

Het gaat om een verregaand voorstel, want vraag is hoe kwaliteitsvol zulke lessen zijn. “We worden ­gedwongen om dit op tafel te ­leggen”, zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. "Uiteraard zijn we daar zelf niet gelukkig mee, maar als het brandt, moet er geblust worden. Het is dat of kinderen in de studie stoppen of naar huis sturen. Dat willen we te allen prijze vermijden.”