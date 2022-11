Lerarenbonus moet beroep aantrekkelijker maken, maar maakt tekort in de scholen nu nog groter

Sinds dit schooljaar kunnen leerkrachten die nog geen onderwijsdiploma hebben, zoals zij-instromers, een lerarenbonus krijgen. Die staat toe dat ze tot drie uur per week vrij krijgen van hun onderwijsbaan om een lerarenopleiding te volgen. De bonus is een initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die daarmee het beroep aantrekkelijk wil maken en het lerarentekort wil aanpakken.

Maar voorlopig heeft de maatregel vooral het omgekeerde effect. Dat zeggen verschillende directeurs aan De Morgen en bevestigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). “Op zich is het wel een positieve maatregel”, zegt Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Maar de concrete invoering ervan houdt alweer geen rekening met hoe een school zich organiseert.”

“De maatregel is veel te laat gecommuniceerd”, zegt ook Christine Hannes, directeur van GO! Spectrumschool Campus Deurne. “Als school begin je al in maart of april het volgende schooljaar voor te bereiden. Als er dan aan het einde van de zomer zoiets drastisch aangekondigd wordt, krijg je dat gewoon niet meer verwerkt in je puzzel.”

Vervangers gezocht

In tijden van nijpend lerarentekort vinden scholen niet snel een vervanger voor de drie uren die wegvallen per studerende leerkracht. Zeker niet als die leerkrachten ook nog eens allemaal andere vakken geven. Zo dreigen klassen opnieuw zonder leerkracht te vallen, of moeten collega’s overuren doen terwijl de werkdruk al hoog is.

Ludwig Vlogaert, directeur van Don Bosco Halle, illustreert hoe het probleem zich bij hem op school stelt: “Wij hebben ongeveer 240 leerkrachten, 20 van hen hebben recht op die bonus. Daardoor komen er wekelijks ongeveer 60 uren vrij. Dat vul je niet zomaar op.”

Soms zou de toepassing van de bonus betekenen dat de leerkracht in opleiding dat statuut verliest, omdat die niet meer voldoende les geeft volgens de regel van de hogeschool. Daarom kiezen meerdere scholen ervoor de bonus als overuren in te schrijven, waardoor de leerkracht er niet minder lesuren, maar een andere compensatie voor krijgt. “Dat is niet de geest van de wet”, zegt een directeur. “Maar ik krijg het anders niet opgelost.”

Praktijkvakken

Voor leerkrachten die praktijkvakken geven, is de bonus in deze vorm volgens Hannes ronduit onfair. “Voor hen bestaat een voltijdse uit 29 uur, voor een leerkracht algemene vakken is dat 20 uur. Men had met percentages moeten werken in plaats van lesuren. Nu haalt de praktijkleraar, voor wie de overstap naar het hoger onderwijs al zwaarder is, er het minste voordeel uit.”

Minister Weyts zegt te werken aan een oplossing. Hij benadrukt dat al meer dan 1.000 onderwijsinstellingen gebruik maken van het systeem, maar “geen enkele directie is verplicht om het nu al in te voeren. Een nieuw systeem heeft altijd even nodig om zich te zetten, maar we lossen het lerarentekort niet op door alles bij het oude te laten”.