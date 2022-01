Lenen voor woning wordt duurder (en hopelijk wordt vastgoed goedkoper)

“De hogere hypotheekrente heeft alles te maken met de stijgende langetermijnrente”, zegt John Romain van Immotheker Finotheker. In januari 2021 was de rente op Belgische staatsleningen op tien jaar nog 0,33 procent negatief. In september werd ze opnieuw positief en nu bedraagt ze 0,26 procent.

Die hogere langetermijnrente sijpelt dus deels door in de hogere rentes op hypotheekleningen. Romain: “Maar de kredieten blijven goedkoop, omdat de banken de middelen die ze ervoor gebruiken voor een groot deel halen uit het geld dat ze zelf aantrekken via de spaarboekjes. En de rente daarop is nog steeds niet veranderd. Bovendien wordt er nog altijd massaal gespaard en moeten de banken het aangetrokken spaargeld dat ze niet kunnen omzetten in leningen nog altijd bij de centrale bank parkeren tegen een strafrente van 0,50 procent.”

Beeld DM

“Er is dus nog altijd veel concurrentie in de markt”, zegt Romain. “Vooral dan voor mensen die minder dan 90 procent van de waarde van hun pand lenen. Want de banken mogen weliswaar voor 35 procent van het totaal van hun leningen meer dan 90 procent van de waarde van het pand toekennen, ze kunnen dat alleen doen als ze voldoende leningen hebben die aan de normen voldoen. De scherpe concurrentie op het segment tot 90 procent wordt betaald door wie meer dan 90 procent moet lenen.”

Risico’s

“Vooral alleenstaanden en jongeren met weinig spaargeld die niet kunnen rekenen op een steuntje van de ouders worden daardoor getroffen. En het leidt tot gevaarlijke situaties. Kredietnemers doen er nu alles aan om onder de grens van 90 procent te blijven. Vaak zetten ze dus al hun spaargeld is, waardoor ze meteen ook hun buffer kwijt zijn en dus geen tegenvallers meer kunnen opvangen”, vervolgt Romain.

Een op de twee jongeren rekent momenteel trouwens expliciet op een steuntje van de ouders. Dat is niet het gevolg van de lage rente, maar van de hoge verkoopprijzen van vastgoed. Toch is Romain niet zo pessimistisch; hij ziet een afkoeling van de vastgoedmarkt. “Tussen januari en juli vorig jaar lag het aantal hypotheken 14 procent en het geleende bedrag 7 procent hoger dan in dezelfde periode in het ‘normale’ jaar 2018, wat dus op een fors hogere vraag naar vastgoed wees. Tussen augustus en oktober lag het aantal leningen daarentegen 1 procent lager en het geleende bedrag slechts 2 procent hoger. De zomer van vorig jaar kan dus een keerpunt geweest zijn, waardoor de prijzen ook een normaler pad kunnen volgen.”