LEGO-handelaar haalt bijna 15.000 euro op voor Oekraïne met verkoop van minifiguren Zelensky en molotovcocktails

Eind vorige week kondigde Citizen Brick aan dat het een unieke minifiguur van de Oekraïense president Zelensky zou lanceren, samen met molotovcocktails. De minifiguren vlogen in een mum van tijd de deur uit. “Zoals je misschien gemerkt hebt, waren de minifiguren bijna onmiddellijk uitverkocht”, schreef Citizen Brick op Instagram. “We weten dat er mensen waren die probeerden om er een te verkrijgen en dat niet konden. We hopen dat ze desondanks zullen overwegen om een ​​directe donatie aan een relevant goed doel te schenken.”

Het volledige bedrag is gedoneerd aan Direct Relief, een liefdadigheidsinstelling die gespecialiseerd is in het verlenen van medische noodhulp over de hele wereld. De organisatie zegt in de afgelopen 6 maanden 26 miljoen dollar (23,7 miljoen euro) aan medische hulp aan Oekraïne gedoneerd te hebben. Daarnaast werkt de organisatie samen met het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid om benodigdheden, waaronder medische noodpakketten, te leveren.

De LEGO Group zelf, die niets met deze figuurtjes te maken had, heeft ook op verschillende manieren gereageerd op de oorlog in Oekraïne. Zo doneerde de speelgoedfabrikant 12,3 miljoen pond (14,6 miljoen euro) aan hulpverlening via de LEGO Foundation en zette het bedrijf de verzendingen stop naar de Russische merkwinkels.