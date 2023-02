Nieuws

Leger VS haalt voor vierde keer in korte tijd ongeïdentificeerd object neer: vormde geen militaire bedreiging

Satellietbeeld van Lake Michigan. Beeld NASA Earth Observatory

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een in het luchtruim vliegend object neergeschoten. Ditmaal was de onderschepping boven het Huronmeer, nabij de grens tussen de VS en Canada. Het was de vierde keer deze maand dat Amerikanen een vliegend object neerhaalden.