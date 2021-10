Leger heeft bewijs: complottheorieën rond Jürgen Conings opgepookt vanuit Rusland

Het was een jaar vol ups en downs voor Defensie en stafchef Michel Hofman (60). Hij maakte een voorlopige rekening op. Het Belgisch leger heeft er een moeilijk jaar opzitten. Zo was er de schietoefening in Brecht die een enorme brand veroorzaakte, de zaak-Jürgen Conings die tal van pijnpunten in de organisatie blootlegde. En ook bij de evacuaties uit Afghanistan kwam de kritiek dat ze te traag op gang kwamen.

“Het stormt, maar het is gelukkig kalmer nu”, zegt legerbaas Hofman. “Onze organisatie heeft twee grote uitdagingen. Eerst en vooral moeten de lonen van onze manschappen verhoogd worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit zal lukken. Daarnaast is er ook ons budget, waar we voor uitdagingen staan. Er zijn al structurele besparingen opgelegd, wat een impact heeft op onze paraatheid.”

Cyberdivisie

Defensie is intussen begonnen met het uitrollen van een cyberdivisie. “Dat gaat van bescherming van netwerken tot het monitoren van ‘influence’ of inmenging. Zo zagen we dat het gebeuren rond Jürgen Conings misbruikt werd door extremistische groeperingen uit Rusland. Ze overspoelden sociale media met foutieve informatie en beelden, om onze westerse maatschappij te ‘destabiliseren’ en mensen bij ons te radicaliseren.”

Tijdens de verdwijning van Conings in mei, en zeker nadat hij dood was teruggevonden, werden via sociale media ­allerlei verdacht­makingen gedeeld als zou de militair ‘te veel geweten hebben’ en daarom ‘vermoord’ zijn.

De volwaardige cybercomponent moet er nu versneld komen, meent Hofman. “In de strategische visie stond 2030, maar ik denk dat we vlugger paraat moeten staan.” Op termijn zouden zo’n 300 hooggekwalificeerde militairen en burgers op die af­deling werken. Ze moeten online zowel defensief als offensief werk verrichten, klinkt het.