Legendarische Jazzclub in Heist-op-den-Berg heropent: ‘Artiest heeft hier een gevoel van interesse en geborgenheid’

Na een renovatie van vier jaar heropende de legendarische Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg afgelopen zaterdag met een concert van Philip Catherine. Met dank aan de vele vrijwilligers. ‘De beenhouwer op de hoek staat hier ’s avonds met een artiest uit Parijs of New York aan de toog.’

Vanaf het station van Heist-op-den-Berg trekken we per leenfiets naar Lostraat 106. De tocht voert langs een kilometer of drie aan lintbebouwing en gesloten luifels. Het is zaterdagavond en het regent. We passeren voetbalvelden, de Aldi en een glashandel. Of om wijlen de muzikant en dichter Jules Deelder te citeren: “Dit is wel de laatste plek op de wereld waar je een jazzclub zou verwachten.”

Toch bestaat Hnita al sinds 1955. Het is daarmee de oudste jazzclub van België. Juul Anthonissen maakte het tot een legendarische plek waar grootheden als Chet Baker, Charles Mingus, Gregory Porter en Toots Thielemans op het podium stonden. Na Anthonissens dood in 2008 nam zijn zoon Peter het roer over. In 2018 werd er met een verbouwing gestart om de verouderde hoeve en infrastructuur aan te pakken. Na vier jaar hard werken heropent Hnita met een concert van Philip Catherine.

En dus trotseren we de regen en de lintbebouwing. Bijna fietsen we de jazzclub voorbij. “Dat had ik vroeger ook”, vertelt vrijwilliger Gert De Bie. “Hnita is cult: het ligt uit het centrum en wat achteraf in Heist-op-den-Berg. Tot een aantal jaar geleden reed ik steevast te ver.” Inmiddels overkomt hem dat niet meer. Tijdens de renovatie was De Bie, aldus zijn omgeving, de lijm tussen alles en iedereen. “’s Ochtends sloeg ik samen met de bouwploeg schroeven in de muur, ’s avonds pleegde ik telefoontjes om over de communicatie te overleggen.”

Net als iedereen doet hij dat vrijwillig. Peter Anthonissen, die ook onbezoldigd voor de jazzclub werkt, schat het totaal op zo’n driehonderd mensen. Sommigen zijn er af en toe. Anderen zo goed als dagelijks. “Dat zijn lang niet allemaal jazzfanaten. Als we het alleen daarvan moesten hebben, hadden we het nooit gered. Aan het begin van de renovatie was ik af en toe best sceptisch: hoe krijgen we dit ooit voor elkaar? Maar de redenen waarom mensen de handen uit de mouwen steken, blijken heel divers.”

Jef Vertommen en zijn vrouw See Van Etterbeeck zijn er sinds twee jaar bij betrokken. Respectievelijk als loodgieter en kokkin. Zij noemen het sociale aspect: “Het is heel bijzonder dat zoiets in Heist-op-den-Berg kan. Het wordt heel breed gedragen. Als we ’s avonds vragen of mensen willen poetsen, staat er de volgende ochtend een ploeg klaar.” Het stel heeft bovendien aandelen in Hnita. Naast een crowdfundingactie is dat een van de manieren waarop de renovatie werd gefinancierd.

Maar de drijvende kracht zijn de vrijwilligers. Anthonissen: “Dat is ook iets wat je als artiest merkt. Het geeft hen het fijne idee dat iedereen hier met een reden is. Ook het publiek. Het is immers niet een plek waar je toevallig verzeild raakt en dat biedt een gevoel van interesse en geborgenheid. De beenhouwer op de hoek staat ’s avonds aan de toog met een artiest uit New York, Brussel of Parijs.” De Bie vult aan: “Wij creëren iets unieks, dit is een verhaal van passie en ondernemerschap. Op het moment dat je samen zo intensief ergens voor gaat, groeit er iets tussen mensen. Dat creëert gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het is een uitdaging die heel veel voldoening geeft.”

Vier jaar geleden regende het letterlijk naar binnen, nu is Hnita een moderne en toegankelijke jazzclub. Toch is De Bie nerveus voor vanavond. “We willen alle verwachtingen waarmaken. Ik hoop dat ik straks straal en denk: ja, híér hebben we het allemaal voor gedaan.”

Wat in Antwerpen of Brussel kan, moet ook in Heist-op-den-Berg lukken, meende Juul Anthonissen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Philip Catherine speelt er in ieder geval niet anders om. “Omdat het hier zo klein is, hoef ik tenminste niet zo veel te lopen”, zegt de muzikant. Om acht uur neemt hij op het podium plaats. Het zaallicht dooft, de muziek begint. Helemaal achteraan op het balkon staat Gert De Bie. En kijk, hij straalt.