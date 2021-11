Lege rekken in de Ikea: wat is er aan de hand?

De witte uitvoering van de populaire Pax-kledingkast, de Ekenäset-fauteuille met retrolook of Stockholm-televisiemeubel in walnootfineer: het waren gisteren maar enkele van de vele zichtbare manco’s in de showroom en het zelfbedieningsmagazijn van Ikea Gent. Wie de afgelopen weken door een Ikea-winkel liep, kon er niet naast kijken: ook de Zweedse meubelgigant blijft niet van de wereldwijde logistieke problemen gespaard, met opvallend veel meubelen en woonartikels die “tijdelijk niet beschikbaar” zijn.

“De bevoorrading verloopt momenteel moeilijker dan normaal, met inderdaad hier en daar gaten in het aanbod”, zo bevestigt Julie Stordiau van Ikea België. De oorzaak is onderhand gekend: het wereldwijde containertekort door een “super grote vraag”. “Daardoor ook liggen schepen twee tot drie weken voor anker voor ze een haven binnen kunnen. Staan de containers eenmaal op de kade, ontbreekt het weer aan chauffeurs om al die extra transporten naar onze winkels uit te voeren - ook hier in België”, zegt de woordvoerster.

Maar er spelen ook productieproblemen. “Door covid lag een aantal Aziatische en Europese fabrieken stil, terwijl we massaal in onze woning hebben geïnvesteerd, en er dus veel meer werd verkocht. Niet alle toeleveranciers hebben hun stockachterstand al ingehaald.”

Beeld Florian Van Eenoo/Photo News

Verdörie! Het zorgt in de Gentse winkel hier en daar toch zichtbaar voor gezucht en frustratie. “Het is al de derde keer in een maand tijd dat we hier staan”, zegt Sylke Jansen (22). De West-Vlaamse ging onlangs met haar vriend Angelo Claeys (28) in Roeselare samenwonen. Maar ook na drie bezoeken aan de bekende meubelgigant zo’n 50 kilometer verderop kon het koppeltje nog niet alle opgelijste benodigdheden afvinken. “Onder meer de kapstok die we zoeken, vinden we nog altijd niet. Op reis in Nederland stopten we zelfs speciaal in de Ikea. Ook daar bleek die uitverkocht.”

Naast grote meubelen blijken vooral dagdagelijkse producten moeilijk vindbaar. “Zelfs verdeelstekkers zijn niet beschikbaar”, weet Angelo. “Ik zal ervoor naar een andere winkel moeten. Spijtig, zo’n stekker kost elders makkelijk drie keer zoveel.”

Hoeveel van de 10.000 artikelen momenteel niet voorradig zijn, kan of wil Ikea niet zeggen. “De situatie varieert van dag tot dag, en van vestiging tot vestiging. Het is ook niet omdat een artikel in Gent ontbreekt, dat dit in Wilrijk of Zaventem eveneens zo is”, aldus Stordiau. “Het is werkelijk een ‘heen- en weerslinger’ van uitgeputte en binnenkomende stuks.” De woordvoerster benadrukt wel dat het veelal niet om de “toppers” onder de artikelen gaat waarnaar het vruchteloos zoeken is. “Met speciaal gecharterde schepen en extra containers die worden gekocht, trachten we vooral producten te kunnen aanbieden die de klant het meest verwacht. Daarnaast is er is voor elk artikel sowieso altijd een alternatief.”

Het advies van de meubelgigant om toch een nodeloze rit te vermijden: controleer vooraf op de website of het artikel dat je zoekt in je lokale Ikea-winkel in voorraad is. “We werken de voorraadstatus om de paar minuten bij. Als het product dat je zoekt niet in voorraad is, kijk dan bij andere winkels of selecteer ‘Waarschuw mij’. We brengen je op de hoogte wanneer het product weer in voorraad is.”

Ook in het zelfbedieningsmagazijn zijn opvallend veel lege plekken. Beeld Florian Van Eenoo/Photo News

Hoelang de tekorten in ons land zullen aanhouden, weet ook Stordiau niet. “Dé glazen bol die het antwoord weet, hebben we helaas nog niet in assortiment.” Al gaf een topman van eigenaar Inter Ikea Group gisteren in The Financial Times wel aan dat volgend jaar wellicht nog moeilijker zal worden dan 2021, en de bevoorradingsproblemen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden. “Ook in 2022 zullen we nog tegen leveringstekorten, duurdere grondstoffen en hogere energieprijzen opkijken. Dat vreet enorm aan onze marges”, aldus financieel directeur Martin van Dam. Ondanks een recordomzet die de pandemie meebracht, daalde de winst voor belastingen van de hele groep in het gebroken boekjaar tot eind augustus met 16 procent, tot 1,71 miljard euro.

Om de verstoringen in de toeleveringsketen te beperken, gaf het concern al 250 miljoen euro uit, onder meer voor de aankoop van eigen containers en het vervoer van goederen per trein in plaats van per schip. Van Dam erkent dat door toegenomen kosten interne prijsstijgingen voor het eerst sinds 2019 niet langer te vermijden zullen zijn. Hoeveel van de extra kosten Inter Ikea aan haar winkels - allemaal franchise-retailers - zal doorrekenen, is nog niet bepaald. Al zal de klant die prijsverhogingen niet noodzakelijk voelen, aldus nog van Dam: “Veel hangt af van hoeveel de winkels zullen doorrekenen.”

Ikea België gaat er alvast prat op dat de huidige problemen geen financiële impact hebben voor de klant. “De extra kosten die de huidige productie- en leverproblemen met zich meebrengen, worden niet aan de klant doorgerekend”, garandeert Stordiau. “We zijn zeer sterk bezig met het prijsverhaal. Ons motto zoveel mogelijk klanten trachten te bereiken tegen een zo laag mogelijke prijs wordt hard bewaakt. Recent werden zelfs nog enkele prijsverlagingen doorgevoerd - ga maar na.”