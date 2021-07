Lega-politicus schiet Marokkaanse migrant dood, maar volgens Salvini is zijn partijgenoot het slachtoffer

Lokale media melden dat de twee ruzie hadden in een bar in het centrum van de Noord-Italiaanse stad Voghera. Een Marokkaanse man zou daar een vrouw hebben lastig gevallen, toen Massimo Adriatici tussenbeide kwam. Terwijl Adriatici, gemeenteraadslid voor de Lega en voormalig politiecommissaris, de politie probeerde te bellen, escaleerde de situatie. Volgens de lokale politicus ging zijn wapen per ongeluk af toen de man hem omver duwde.

Het slachtoffer overleed ter plekke aan een schotwond in de borst. De politie heeft de man geïdentificeerd als Youns El Boussetaoui, een 39-jarige migrant uit Marokko. Adriatici is woensdag gearresteerd en in afwachting van het onderzoek onder huisarrest geplaatst.

Zelfverdediging

“Adriatici was het slachtoffer van een aanval en loste per ongeluk een schot”, zei partijleider Matteo Salvini woensdag in een video op sociale media. Salvini, een fel tegenstander van immigratie, suggereerde dat de Marokkaan een strafblad had en bekend stond als een gewelddadige dronkelap. Partijprominent Angelo Ciocca zei in een verklaring dat het ‘duidelijk’ om zelfverdediging gaat. Ook roemde hij het optreden van Adriatici. “Anders hadden we het nu waarschijnlijk over geweld tegen een onschuldig meisje.”

Politieke opponenten zijn geschokt dat de Lega conclusies trekt terwijl het onderzoek nog loopt en hebben Salvini opgeroepen om het incident te veroordelen. Alan Ferrari, senator van de sociaaldemocratische Partito Democratico, uitte zijn zorgen over ‘de ernstige situatie’. “In een beschaafd en democratisch land schiet een gemeenteraadslid niet op een persoon”, benadrukte Ferrari.

Matteo Salvini nam het op voor zijn partiigenoot: ‘Adriatici was het slachtoffer van een aanval en loste per ongeluk een schot.’ Beeld EPA

Daarnaast vragen velen zich af waarom Adriatici een wapen in het openbaar droeg. “Als de Liga denkt dat het dragen van wapens veiligheid brengt, is dat echt zorgwekkend”, zei Vinicio Peluffo, regionaal hoofd van de centrumlinkse Democratische Partij.

In Italië vallen zelden doden door vuurwapengeweld. Adriatici, lokaal bekend als ‘de sheriff’, is in het bezit van een wapenvergunning. Binnen de gemeenteraad gaat hij over de openbare orde en veiligheid en ageert hij tegen tegen het volgens hem door drank en drugs geteisterde nachtleven.