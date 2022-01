‘Leg die flauwekul aan banden’: voor schrijver Marnix Peeters mag vuurwerk verboden worden

Na de gourmet op oudjaar ook wat vuurwerk in de tuin ontsteken? Voor huisdierbaasjes of ouders van jonge kinderen betekent dat gekletter vooral stress. Reden genoeg voor een permanent vuurwerkverbod, vindt columnist en schrijver Marnix Peeters.

Waarom is consumentenvuurwerk zo’n probleem?

Marnix Peeters: “Boef is mijn berghond uit Andalusië en is nu zo’n twee jaar bij ons. Tussen oud en nieuw was er dit jaar een anderhalf uur durende vuurwerkspecial bij ons in de Oostkantons. Onze hond ging daarvan door zijn dak. Dat was beangstigend. We hebben met eigen ogen kunnen zien welk funest effect dat vuurwerk heeft op een beest. Als we er niet bij geweest waren, denk ik dat hij zichzelf iets had aangedaan.

“Sommige mensen halen het argument boven van traditie, maar dat is bullshit. Toen ik klein was, heb ik het privévuurwerkgebruik weten ontstaan. Dat is een perverse ‘traditie’ van zo’n vijftien jaar oud, als je al de verhalen leest over gestorven paarden. Om nog maar over de wilde dieren te zwijgen, want er wordt altijd over huisdieren gesproken maar in een bos moeten die knallen ook wat aanrichten.”

In Nederland willen enkele politieke partijen een algemeen vuurwerkverbod. Een goed idee?

“Voor mij is het dubbel omdat ik altijd ageer tegen verboden, ik vind dat mensen hun gezond verstand moeten gebruiken. Maar in dit geval ben ik voorstander om deze flauwekul aan banden te leggen. Er zijn onthutsende verhalen over paarden die zijn afgemaakt omdat ze zich kreupel gesprongen hebben in hun stal, allemaal voor het onnozele plezier van een paar uilen die op oudejaarsavond vuurwerk afsteken. Ik denk dat het leed niet in proportie staat. Wat geeft je eigenlijk het recht om zó lawaaierig te zijn gedurende verschillende dagen, soms zelfs weken?

“Vuurwerk in je tuin afsteken is hetzelfde als rondrijden met een BMW 530 met een spoiler: ‘Zie mij een keer’. Het gaat hier om vaders die indruk willen maken op hun zoontjes door veel lawaai te maken. Vroeger in de humaniora keken wij met veel achting naar leerlingen die ‘piratenbommetjes’ in het toilet gooiden. Dan plakte de stront tegen het plafond - wij waren daar jaloers op. Dus ik snap de fascinatie voor de knal. Maar er is nog een verschil met kreupele paarden en doorgedraaide honden. En als ze toch dingen wil laten knallen, dat ze dan maar hun eigen interieur kapot knallen met van die piratenbommetjes.”

Marnix Peeters. Beeld Wouter Maeckelberghe

De federale overheid laat toe dat het verkocht wordt. Moet ook de vrije verkoop worden herbekeken?

“Ja. Alleen hebben wij hier mensen zoals Lydia Peeters en Wouter Beke die minister zijn, hè. Dat zijn kleine mannetjes die denken: ‘Oei, in 2024 willen we die drie kiezers die we nog hebben niet verliezen omdat we hun vuurwerk hebben afgepakt’. Dat zijn geen mensen met visie, ze roeien gewoon tot de volgende stembusgang.”

Wat is dan het alternatief?

“Antwerpen heeft bijvoorbeeld geprobeerd om dat privévuurwerk het hoofd te bieden door één groot vuurwerk te organiseren, zodat mensen meer onder de indruk zijn van the real thing. Dat is ook gewoon veel toffer: je gaat samen ergens naartoe en kijkt collectief naar dat vuurwerk, in plaats van eigen pochgedrag te etaleren. Dat duurt niet lang en het is maar op één plek. Bijna alle dieren zullen dan toch wel opgelucht ademhalen als het op die manier gebeurt.”