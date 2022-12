Leerlingen slagen voor Nederlands, maar te weinig halen eindtermen wiskunde

Voor Nederlands blijkt dat 95 procent van de leerlingen de eindtermen basisgeletterdheid haalt voor lezen. 98 procent haalt de eindtermen basisgeletterdheid voor luisteren. Voor wiskunde liggen de percentages aanzienlijk minder hoog: terwijl 92 procent de eindtermen basisgeletterdheid haalt voor het onderdeel ‘tabellen en diagrammen’, daalt dat naar 85 procent voor metend rekenen. Op het deeltje getallenleer haalde maar 78 procent de eindtermen. Op meetkunde scoren leerlingen ten slotte het slechtst: amper 75 procent haalt daar de eindtermen.

“Inzetten op Nederlands lijkt te lonen, maar deze resultaten tonen aan dat we daarnaast ook sterk moeten inzetten op wiskunde”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Deze resultaten onderstrepen sowieso het belang van onze inspanningen voor een betere onderwijskwaliteit”.

Het is de eerste keer dat de nieuwe eindtermen wiskunde en Nederlands, die in het schooljaar 2019-2020 ingevoerd werden, getest worden. In totaal testte Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP), een samenwerking van de KU Leuven en UAntwerpen, de vaardigheden voor wiskunde bij 3.740 leerlingen in 115 scholen, en de vaardigheden voor Nederlands bij 5.568 leerlingen in 193 scholen. De peiling bestond voor wiskunde uit vier onderdelen en voor Nederlands uit twee onderdelen en een praktische schrijfproef. De leerlingen zaten allemaal in de eerste graad van de A- of B-stroom secundair onderwijs.

Leerlingen uit de B-stroom, een minderheid van de Vlaamse leerlingen die zonder getuigschrift basisonderwijs aan het secundair onderwijs zijn gestart, scoren op beide vakken het slechtst. In de A-stroom haalt bijvoorbeeld 88 procent van de leerlingen de eindtermen voor lezen, in de B-stroom is dit 79 procent. Leerlingen uit de A-stroom richting klassieke talen presteren het beste voor zowel wiskunde als Nederlands. Jongens scoorden in beide stromen beter op wiskunde dan meisjes.

Opvallend: de leerkracht doet ertoe. Als een leerkracht hoge verwachtingen stelt of al veel ervaring heeft met lesgeven, beïnvloedt dat de resultaten van de leerlingen ten goede.

Leerlingen met een andere thuistaal, leerlingen die al eens moesten blijven zitten en leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status (SES) scoren dan weer minder goed en halen minder vaak de eindtermen.