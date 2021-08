Leerlingen getuigen over het nieuwe schooljaar: ‘Ik zal me minder veilig voelen dan vorig schooljaar’

Morgen luidt de schoolbel weer. En voor het eerst sinds lang kan dat in Vlaanderen zonder mondmaskers of online lessen. Kijken leerlingen en leerkrachten daar eigenlijk naar uit? De Morgen vroeg het aan drie leerlingen en een leerkracht.

‘Online onderwijs mag niet helemaal verdwijnen’

Wout Devlieger (16), begint aan het zesde jaar boekhouding in Roeselare

“Dat het halftijds afstandsonderwijs wegvalt, is een goede zaak. Eigenlijk zit ik op een heel technologische school en verliep alles heel vlot. Maar ik was toch minder geconcentreerd als ik van thuis les moest volgen. Leerkrachten geven in de klas ook beter les. Wij krijgen bijvoorbeeld meer feedback. Ook is er meer dialoog mogelijk. Aan het wegvallen daarvan heb ik me vorig jaar nog het meest gestoord.

“Al denk ik dat het ook wel positief zou zijn mocht het online onderwijs niet helemaal verdwijnen. Bijvoorbeeld voor wie ziek is en thuis de les wil blijven volgen. Ook zou het handig zijn mochten klasgesprekken of oudercontacten in de toekomst online kunnen doorgaan. Nu moeten we soms voor een kort gesprek van vijf minuten naar de school.

“Ik ben vooral opgelucht dat we terugkeren naar een normale school, voor zover dat kan onder de huidige omstandigheden. Eindelijk kan ik mijn leerkrachten herkennen als ik ze op straat tegenkom. Veel van hen heb ik nog nooit zonder mondmasker gezien.

“Hopelijk kunnen we genieten van een schooljaar zonder al te veel maatregelen. Stel dat er toch extra veiligheidsmaatregelen moeten komen, hoop ik dat iedereen met de jeugd rekening houdt. Wij zitten op school, dat is essentieel. Dan is het toch logischer dat de maatregelen daar soepeler zijn en juist strenger op plekken waar mensen voor hun plezier naartoe gaan, zoals een café of pretpark?

“Het wordt mijn laatste schooljaar. Ik hoop dus dat mijn ‘honderd dagen’ en eindejaarsreis kunnen doorgaan. Ik ben deze zomer op kamp geweest. Als het mogelijk is om met een paar honderd jongeren op kamp te gaan, dan moet zo’n reis toch lukken, niet?”

Maya Simo Molapi. Beeld Eric de Mildt

‘Vorig schooljaar was het slechtste dat ik ooit gehad heb’

Maya Simo Molapi (16), begint aan het vijfde jaar moderne talen – wetenschappen in Brussel

“Ik heb er wel zin in, komend schooljaar. Ik begin aan een nieuwe graad, met nieuwe leerkrachten en nieuwe klasgenoten wellicht. Dat ik hen nu met een mondmasker moet leren kennen vind ik wel jammer. Al verandert er eigenlijk niets: vorig schooljaar eindigden we ook met mondmaskers. Jammer, want ik had eigenlijk een beetje het gevoel dat ons vorig schooljaar beloofd was dat we nu geen mondmaskers zouden moeten dragen. Het is best irritant om dat een hele dag op te hebben.

“Dat de regels bij ons in Brussel anders zijn dan elders, daar houd ik me niet zo mee bezig. Eerlijk, voor u me belde, wist ik eigenlijk niet dat wij een mondmasker zouden moeten dragen en op andere plekken in het land niet. Waarom? Hier zijn niet zoveel mensen gevaccineerd. Mijn moeder kreeg al een vaccin, ikzelf nog niet.

“Ik ben heel blij dat het afstandsonderwijs is weggevallen. Vorig schooljaar was het slechtste dat ik ooit heb gehad. Dat komt ook wel doordat onze klas een halfjaar lang in twee is gesplitst. Daardoor heb ik verschillende klasgenoten zes maanden niet gezien. Pas toen we op het einde van het schooljaar kort terug naar school mochten, merkte ik hoe er plots wél sfeer in de klas was. Al moest ik daar ook wel weer aan wennen.

“Waarom het moeilijker was? Ik keerde meer in mezelf. Ik zat veel thuis, het was moeilijk om met vrienden af te spreken. Op een gegeven moment ging de motivatie om iets voor school te doen naar beneden. Al heb ik wel veel gesport en nieuwe dingen geprobeerd. Deze zomer heb ik vooral veel tijd met familie gespendeerd. Ook heb ik veel nagedacht over hoe ik het komende jaar zal aanpakken. Uitgaan zal niet meer zo’n prioriteit zijn voor me. Tijdens deze periode heb ik geleerd dat het oké is om eens alleen te zijn.”

Fysicaleraar Dirk Saeys. Beeld Eric de Mildt

‘Men doet alsof Covid-19 niet meer bestaat’

Dirk Saeys (43), leerkracht fysica, STEM en Skillslab in Antwerpen

“Ze maken weer dezelfde fout als vorig jaar: lage besmettingscijfers in de zomer, dus een relatief normaal begin van het schooljaar. Wat gaan we doen als de cijfers toch opnieuw stijgen? Moeten we dan weer halsoverkop alles omgooien? Het is frustrerend. We zijn anderhalf jaar verder en toch ligt er geen plan klaar voor als dat gebeurt. Het schoolteam zal het dan maar weer alleen moeten oplossen.

“Dat is wat ik het meeste mis: een plan. Nu doet men alsof er geen besmettingen meer zijn, alsof Covid-19 niet meer bestaat. De realiteit is anders. Dan geef ik liever les met een mondmasker aan. Afstand houden in een school is moeilijk. Akkoord, het is niet gemakkelijk om leerlingen te verstaan als ze een mondmasker dragen, maar het gaat wel.

“Ik heb in mijn vriendenkring mensen aan corona verloren. Evengoed zagen leerlingen van ons hun ouders in het ziekenhuis belanden. Sommige van hen stierven. Je bent nooit 100 procent zeker, maar de school speelt natuurlijk een rol. Dus voel ik me verantwoordelijk. Daarom zou ik willen dat de scholen veilig zijn. We weten in Vlaanderen al jaren dat de luchtkwaliteit in scholen ondermaats is. Toch investeren we daar niet voldoende in.

“Zelf kochten wij al enkele CO2-meters via een STEM-project. Dat hoeven niet de dure meters van 200 euro te zijn. Als je een zelfbouwkit koopt, heb je al snel een CO2-meter voor 50 euro. Daar kun je dan samen met je leerlingen mee aan de slag. Door de meters met de leerlingen in elkaar te steken, leer je ze solderen.

“Daar stopt het niet, daarna kun je allerlei zaken beginnen te meten: verandert de luchtkwaliteit als we een raam openzetten? Wat is de invloed van het weer hierop? Hangt de CO2-concentratie af van de hoogte? Op lange termijn kun je er zelfs mee aan de slag in lessen over klimaatverandering.”

Levi Wouters. Beeld Eric de Mildt

‘Ik denk dat veel leerlingen hun masker willen ophouden’

Levi Wouters (15), gaat naar het vijfde middelbaar verzorging in Turnhout

“Persoonlijk ben ik wel blij dat mondmaskers niet meer verplicht zijn in de klas, maar – en ik weet dat ik hiervoor bagger over mij zal krijgen – ik vind het ook wel vroeg. Nog niet iedereen is volledig gevaccineerd. Ik krijg mijn tweede spuitje vandaag. Dat betekent dat ik nog twee weken moet wachten om volledig gevaccineerd te zijn. Wat betekent dat voor jongere leerlingen? Wanneer zullen zij volledig gevaccineerd zijn?

“Ik zal me dus minder veilig voelen dan vorig schooljaar, toen we het mondmasker wel continu moesten aanhouden. Het is toch een beetje risicovol. Maar veel leerlingen zijn blij dat het af mag, hoor. Mijn broer bijvoorbeeld, die was meteen heel blij toen hij het nieuws hoorde. Of ik mijn masker dan toch zelf zal ophouden? (zwijgt even) Neen, dat denk ik niet. Dan ga ik raar aangekeken worden. Eigenlijk zou dat moeten kunnen, want ik denk dat veel leerlingen hun masker wel willen ophouden.

“Al ben ik wel blij dat er opnieuw meer mogelijk is. Niet dat ik zelf iets van leerachterstand gemerkt heb, maar leerkrachten zeiden soms wel eens dat we minder gezien hadden dan vorig jaar. Praktijkvakken waren ook moeilijker te organiseren. Bijvoorbeeld voor de kookles was dat het geval. Jammer, want normaal had ik die elke vrijdag een hele dag.

“Ook heb ik het afgelopen jaar geen participatieve stage in een verzorgingstehuis gehad. Normaliter zou ik daar al rondgelopen hebben, bijvoorbeeld om koffie rond te dragen. Dan had ik de bewoners kunnen leren kennen en al meer geweten hoe zo’n verzorgingstehuis werkt. Dat heb ik heel hard gemist. Wanneer ik dit jaar aan mijn stage begin, zal het de eerste keer zijn dat ik zo’n verzorgingstehuis binnenstap. Dat maakt het moeilijker.”