Leerlingen en ouders in rapport onderwijsinspectie: ‘Pestgedrag leerkrachten Middenschool Ninove was grap’

Het ‘pestgedrag’ door leerkrachten tegen leerlingen met autisme in een school in Ninove was ludiek bedoeld. Dat zeggen getuigen in het rapport van de onderwijsinspectie. Die sprak met leerkrachten, maar ook betrokken leerlingen en ouders.

“Wat in de media is verschenen, is uit de context getrokken en gebeurde in de ludieke sfeer van de klas”. Dat zeggen twaalf leerlingen uit het tweede jaar in de GO! Middenschool Ninove in het rapport van de onderwijsinspectie, dat De Morgen kon inkijken. De leerlingen volgen allemaal het OV4-traject, bedoeld om kinderen met autisme voor te bereiden op inclusie in het regulier onderwijs.

In november berichtten verschillende media dat een groep van zo’n acht leerkrachten deze leerlingen zou pesten en vernederen. Eén leerling zou met ducttape aan een stoel vastgemaakt zijn, waarna de leerkracht een foto daarvan via WhatsApp deelde met andere leerkrachten. Een andere leerling zou uit het raam op de eerste verdieping gesprongen zijn nadat die opgesloten werd in een klaslokaal.

De verhalen veroorzaakten heel wat ophef. Aan het begin van het schooljaar werd een van de betrokken leerkrachten preventief geschorst. Nadat de berichten in de media waren gekomen, ruilde de scholengroep Dender de huidige directie in voor een crisismanager. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek naar de school. Op vraag van Minister van Onderwijs Ben Weyts ­(N-VA) kreeg de school ook de onderwijsinspectie over de vloer.

Maar volgens getuigenissen in het inspectierapport zouden de feiten niet meer dan een misplaatste grap zijn. Zo zeggen ouders dat de leerling niet met ducttape, maar met gewone plakband aan zijn stoel vastgemaakt zijn. Dat gebeurde in de context van een klassikale grap, waarbij de leerling in kwestie betrokken was. Die leerling bevestigt in het rapport dat die daar geen schade door heeft opgelopen. Daarnaast zou de andere leerling uit het raam van een lokaal op het gelijkvloers gesprongen zijn, omdat hij in de studie moest blijven.

Volste vertrouwen

De ouders van enkele van de leerlingen geven in het rapport aan dat ze nog steeds het volste vertrouwen hebben in de leerkrachten. Meer nog, hun kinderen zouden zich dankzij het team veilig en gewaardeerd voelen en elke dag vorderingen maken. “Dat zou niet kunnen met een team van monsters die in een WhatsApp-groepje jongeren pesten”, zegt een ouder in het rapport.

De onderwijsinspectie vat ten slotte samen dat de verhalen en het beeldmateriaal in de media volgens betrokkenen “uit hun context getrokken zijn” en “geen uitdrukking zijn van gesuggereerde agressie ten aanzien van de leerlingen”.

Wel zou er een vertrouwensbreuk zijn tussen de school in Ninove en het bestuur van de scholengroep Dender. Vooral de vervanging van de directie door een crisismanager viel in Ninove niet in goede aarde. Personeel spreekt over ‘vriendjespolitiek’ en een ‘wraakactie op het hoogste niveau’.

“De inhoud van het rapport is zeer eenzijdig”, reageert Els Schockaert, directeur van de scholengroep. “De inspecteurs zijn één dag langs geweest op de school. Op basis daarvan kun je geen objectief en kwaliteitsvol onderzoek doen.” Over de relatie met de school in kwestie wilde Schockaert niet reageren tot alle onderzoeken afgerond zijn. Middenschool Ninove was niet bereikbaar voor commentaar.

De onderwijsinspectie sprak in totaal met acht leden van de tien OV4-leerkrachten. Onder hen zouden zowel de beschuldigde als andere leerkrachten zijn. Ook zij geven samen aan dat de gebeurtenissen het gevolg van misplaatste humor zijn.

De afwezige leerkrachten waren de geschorste leerkracht, die niet mee wilde werken aan het rapport, en een leerkracht die op dat moment toezicht hield bij leerlingen. Twee ex-leerkrachten die in 2021 in een persoonlijk conflict met een andere leerkracht verzeild waren, werden niet gehoord.

De inspectie erkent in het rapport dat er spanningen blijven in de school. Daarom gaat een team van meerdere inspecteurs er begin 2023 nog een tweede maal langs, ditmaal voor een uitgebreide doorlichting. Het gerechtelijke onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen loopt ook nog.

Ook IBSO De Horizon krijgt binnenkort bezoek van de onderwijsinspectie. Die secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Aalst is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Passtel-project, zoals de inclusie van OV4-leerlingen in scholen van de scholengroep heet. Het Passtel-­team van De Horizon geeft in het verslag zelf toe dat er zich problemen hebben voorgedaan bij de ondersteuning van OV4-leerkrachten in Ninove.

Nieuwe melding

Bovendien ontving de onderwijsinspectie op 25 november 2022 een melding van een bezorgde ouder van wie het kind les volgt op een andere campus van De Horizon. De ouder verwijst naar de mediaberichtgeving over de school in Ninove en vreest dat haar kind onterecht geschorst is en gepest werd door dezelfde personeelsleden. In een opvolgingsgesprek met de inspectie vertelt ze dat de autismecoach van De Horizon haar niet serieus nam en haar verweten heeft de lat te hoog te leggen voor haar kind.

Donderdag is de onderwijsinspectie uitgenodigd in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement naar aanleiding van recente berichtgeving over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op scholen. De zitting vindt achter gesloten deuren plaats, maar de aanpak van zulke zaken door de inspectie staat al zeker op de agenda. Ook de zaak in Ninove zal besproken worden.