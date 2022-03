Leerkrachten niet gewonnen voor ingekorte zomervakantie: ‘Er is duidelijk geen draagvlak’

“Mensen denken altijd: leerkrachten hebben negen weken vakantie”, zegt Dirk De Ketelaere, leerkracht praktijk metaalbewerking in het Sint-Jorisinstituut in Bazel. “Maar die eerste week gaat vaak nog verloren aan het opruimen en afronden van het schooljaar, bijvoorbeeld met een extra klassenraad. Ook de laatste twee weken zijn we vaak al bezig met het voorbereiden van het komende schooljaar.”

Voor De Ketelaere is het duidelijk: het inkorten van de zomervakantie is geen goed idee. Iets wat de meeste leraars vinden, blijkt uit een enquête bij 5.300 leden van het COC, de christelijke en tevens grootste onderwijsvakbond. 78 procent van de respondenten is er niet voor gewonnen. Dat geldt zowel voor het basis- en het secundair onderwijs als voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. In het scenario dat voorlag werden de twee verloren weken in de zomer elders in het jaar gecompenseerd. “Het resultaat is duidelijk: er is geen draagvlak voor een ingekorte zomervakantie”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.

De bevraging kwam er nadat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan koepels, vakbonden en ouderkoepels gevraagd had om tegen het einde van het schooljaar met een standpunt te komen. Tijdens de coronacrisis bleek immers hoe leerlingen die verstoken blijven van leermomenten bij de terugkeer naar de schoolbanken een leerachterstand hebben opgelopen. Uit onderzoek kwam ook al naar voren dat een lange vakantie vooral nefast is voor kwetsbare kinderen.

De discussie over de lange zomervakantie werd nog aangewakkerd door de veranderingen over de taalgrens. In Franstalig België zullen de scholen het vanaf deze zomer met twee weken minder vakantie doen: het schooljaar duurt er tot 7 juli en begint in augustus een weekje vroeger. De herfst- en krokusvakantie duren een week langer.

Werkdruk

Leerkrachten vrezen dat een andere regeling hen niet genoeg rust zal gunnen en de werkdruk zal stijgen. Ook bij directies is dat een heikel punt. Zij zeggen nu al een groot deel van die vakantie aan werk te moeten besteden. “In een zomervakantie van zes weken wordt de combinatie van het afwikkelen van het oude schooljaar en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar enerzijds en voldoende tijd hebben om af te koppelen anderzijds erg krap”, zegt Geneviève Vanneste, directeur van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem.

Daarenboven vreest de vakbond dat een ingekorte zomervakantie de aantrekkelijkheid van het beroep doet afnemen. “Directies zijn ongerust dat nog meer leraren het onderwijs voor de privésector zullen inruilen en dat het onderwijs nog minder aantrekkelijk zal worden”, zegt Van Kerkhoven.

Veel leerkrachten betwijfelen ook of een ingekorte zomervakantie wel een oplossing is voor de leerlingen die er nu nadeel van ondervinden. 69 procent van de bevraagde leraren en directeurs denkt dat er andere oplossingen mogelijk zijn, zoals zomerscholen. “Die hebben tijdens de coronacrisis toch goed hun nut bewezen?”, zegt De Ketelaere. “Ik denk dat we best kijken naar die kinderen die specifiek problemen hebben en zoeken naar een mogelijke oplossing.”