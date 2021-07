Leerkrachten krijgen tien dagen rouwverlof

Wie een kind of partner verliest, heeft vanaf volgende week recht op tien dagen rouwverlof in plaats van drie. Daarvoor keurde het federale parlement vorige maand een wetsvoorstel goed van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. De reden is dat drie dagen meestal onvoldoende is om praktische zaken zoals de begrafenis te regelen, en al zeker om het verlies te verwerken. Veel nabestaanden nemen dan ook extra ziekteverlof op, in samenspraak met hun huisarts.

Aangezien onderwijspersoneel en Vlaamse ambtenaren onder een apart systeem vallen, dreigden zij tot nu toe uit de boot te vallen in deze nieuwe regeling. Daarom heeft de Vlaamse regering nu een uitbreiding goedgekeurd, melden onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen”, zeggen ze in een gezamenlijke mededeling.

Opvallend is dat ook kinderen en ouders in de langdurige pleegzorg gebruik kunnen maken van het uitgebreide rouwverlof. Daarmee wordt het verschil weggewerkt tussen kinderen en pleegkinderen. Het rouwverlof zal ook flexibeler kunnen worden opgenomen. De eerste drie dagen zijn bijvoorbeeld op te nemen tussen het overlijden en de begrafenis, maar de zeven overige dagen zijn vrij te kiezen in het jaar na het overlijden.

Wie een ouder of pleegouder verliest, krijgt in het nieuwe systeem vier dagen rouwverlof.