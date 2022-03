Leerkrachten katholiek onderwijs halen neus op voor nieuwe eindtermen: ‘Niet haalbaar’

De saga rond de eindtermen gaat de laatste rechte lijn in. Alle betrokken partijen hielden woensdag pleidooien voor het Grondwettelijk Hof. Pro memorie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Steineronderwijs vechten de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs daar sinds vorig jaar aan. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) verdedigt ze samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Via zulke eindtermen legt de Vlaamse overheid vast wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Hoe leerkrachten dat onderwijzen mogen ze in theorie zelf kiezen. Vaak volgen ze daarvoor een leerplan van de koepel.

Alleen, volgens het katholiek onderwijs gaat dat niet. De koepel zegt al een kleine twee jaar dat de nieuwe eindtermen te uitgebreid zijn. “Leerkrachten zullen niet genoeg tijd hebben om alles te zien of om eigen accenten te kunnen leggen”, klonk het steevast.

Volgens een nieuwe enquête bij meer dan 100 directies en meer dan 700 leerkrachten, wordt die vrees bewaarheid. De advocaten van het katholiek onderwijs gebruikten de enquête vandaag in hun pleidooi.

“We zijn overgegaan naar een curriculum van 34 uur. Een normaal curriculum bestaat uit 32 lesuren, maar zonder die twee extra uren was het onmogelijk om alles te geven”, zegt Sam Heyerick, directeur van het VTI in Deinze. Hij is een van de directeurs die verzet aantekent tegen de eindtermen. Ook hij vulde de enquête in.

Gwenny Roth, leerkracht wiskunde voor maatschappij- en welzijnswetenschappen in het Heilig-Hartinstituut in Heverlee, vindt het “te ambitieus. Ik zeg dat al jaren. Daar is met de nieuwe set nog een schepje bovenop gekomen. Ze willen veel te veel aan bod laten komen in plaats van één item diep uit te benen.” 76 procent van haar collega’s zegt dat het curriculum voor wiskunde in ‘domeingebonden doorstroomrichtingen’ (denk: kso en tso) als die van haar niet haalbaar is.

“We moeten nu met de derdejaars statistiek zien”, zegt ze. “Vroeger was dat niet het geval. Dat is niet goed gegaan. Het ging te snel en we hadden de tijd niet. Dus ik ben er moeten overvliegen.” Roth en haar collega’s besloten al om het deeltje over computationeel of algoritmisch denken door te schuiven naar volgend jaar.

De inschatting van leerkrachten verschilt wel afhankelijk van de richting. Dat valt vooral op bij de zogenaamde arbeidsmarktgerichte richtingen, die hoofdzakelijk in bso ondergebracht worden. Meer dan de helft van de leraren die lesgeven in studierichtingen uit de zachtere studiedomeinen economie en organisatie, maatschappij en welzijn en sport zijn positief. Meer dan de helft van de leraren die lesgeven in studierichtingen uit het studiedomein STEM zijn dan weer negatief.

Praktijkcommissie

Over het algemeen besluit het katholiek onderwijs dat zijn vrees bewaarheid wordt. De koepel spreekt over “pedagogische bureaucratisering” en “een afvinkcultuur”. “Leraren moeten in een tredmolen hele reeksen eindtermen afvinken, en krijgen geen ruimte meer om echt zelf creatief aan de slag te gaan met moderne ambitieuze leerdoelen.”

De enquête is opvallend. Bij de andere koepels, die aan de slag moeten met dezelfde eindtermen, klinken momenteel geen klachten van leerkrachten.

Maar ook in het licht van het recente tussentijdse rapport van de zogenaamde praktijkcommissie. Die commissie moet eveneens beoordelen of de eindtermen haalbaar zijn. Zij vroeg een extra jaar de tijd om een oordeel te kunnen vellen, onder andere doordat corona het zo’n moeilijk jaar maakte. Ook Heyerick moet toegeven dat het “geen normaal schooljaar is. Al kan ik toch met vrij grote zekerheid zeggen: dit is niet haalbaar, het curriculum is te overladen.”

Het is nu vooral wachten op het oordeel van het Grondwettelijk Hof. Iedereen hoopt dat een uitspraak voor het einde van het schooljaar komt.