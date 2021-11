Leerkrachten dubbel zo vaak besmet: chaos in heel wat scholen

Vlaamse leerkrachten raken bijna dubbel zo vaak besmet als de gemiddelde Vlaming. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De scholen kreunen steeds meer onder de coronadruk. Koepels en vakbonden vragen nu extra overleg. ‘We zitten stilaan op een zinkend schip.’

Twee weken voor de examens en in het Bernarduscollege in Oudenaarde zitten maar liefst 175 leerlingen ‘coronagerelateerd’ thuis. Dat is meer dan 10 procent van het totaal. Diegenen die er wel zijn, krijgen bovendien niet altijd les. Want ook zestien leerkrachten zijn afwezig. “Sommige klassen zien twee tot drie leerkrachten wegvallen”, zegt directeur Pieter Vyncke.

De nieuwe besmettingscijfers, die de CLB’s elke twee weken vrijgeven, tonen inderdaad dat de situatie ernstig is. Tussen 8 en 21 november raakten 6.168 leerkrachten besmet. Dat is 3,64 procent van het totale Vlaamse lerarenkorps. De veertiendaagse incidentie voor heel Vlaanderen lag de afgelopen twee weken op 1,85 procent. Met andere woorden: leerkrachten raken momenteel ongeveer dubbel zo vaak besmet als de gemiddelde Vlaming.

Op het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) benadrukken ze dat het personeel van basisscholen, samen met dat van de kinderopvang, de enige beroepsgroep is die elke dag werkt met een volledig ongevaccineerde populatie. “Daarom dringt minister Weyts aan om het personeel van het basisonderwijs voorrang te geven bij de boosterprik”, klinkt het. Ook COV, de christelijke vakbond voor het lager onderwijs, drong daar al op aan bij de Hoge Gezondheidsraad.

De cijfers bij leerlingen zijn bovendien ook weinig hoopgevend te noemen: 1,76 procent testte positief. Dat is een stijging van 36 procent met de periode daarvoor, een periode waarin weliswaar de herfstvakantie viel. Daarnaast zaten ook nog eens 33.603 leerlingen en 1.144 leerkrachten in quarantaine.

De cijfers zeggen wel niet hoelang iemand in quarantaine zit. En die periode kan momenteel een pak langer duren dan tijdens de vorige golven, zegt Stefan Grielens, directeur van het netwerk van de vrije CLB’s. “Wie in quarantaine moet, mag na een negatieve PCR-test terug aan het werk of naar school. Terwijl je voordien op dag één een test liet doen en diezelfde avond nog je resultaat kende, kan het nu door de overbelasting van de testcentra meerdere dagen duren.”

De situatie in een pak scholen is behoorlijk lastig. Onderwijskoepels en vakbonden vragen extra overleg. Beeld Wannes Nimmegeers

Bij de CLB’s geven ze toe dat ze voor het eerst deze crisis niet meer kunnen volgen met de contactopsporing op scholen. Grielens: “We besloten ook samen te werken met de Vlaamse callcenters (die de contactopsporing doen in de brede bevolking, CG/PG). Maar die zijn sinds half oktober ook compleet overbelast.”

Het resultaat is chaos in het onderwijs. De stad Gent startte deze week een campagne om vrijwilligers te zoeken die kunnen meehelpen in scholen. En Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dat scholen die hun kerstexamens willen vrijwaren een week afstandsonderwijs moeten kunnen inlassen. De onderwijskoepels en vakbonden vragen minister Weyts om bijkomend overleg. Zeker de vakbonden dringen aan op extra maatregelen. “Ik zei op het vorige overleg al tegen de minister dat deze maatregelen onvoldoende zouden zijn”, zegt Koen De Backer van het liberale VSOA Onderwijs. “We zitten stilaan op een zinkend schip.”

Op het kabinet-Weyts is te horen dat er gezocht wordt naar een moment voor overleg.