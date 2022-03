Leerkracht die zeker 26 jongens misbruikte krijgt 40 maanden met uitstel: ‘Pedofiel in de verkennende fase’

De beklaagde, die de feiten pleegde tussen 2014 en 2019 met verschillende kinderen in twee scholen, zou telkens via dezelfde modus operandi hebben gehandeld. Hij volgde zijn slachtoffers, jongens tussen zes en elf jaar, naar het toilet en vroeg de kinderen of hij mocht binnenkomen. Hierna misbruikte hij hen. In oktober 2017 legden de ouders van een slachtoffer uit een school in Frasnes-lez-Anvaing, nabij Doornik, een eerste klacht neer. Hierop ondervroeg de politie de man in juni 2018, maar hij ontkende alle feiten.

Vervolgens pleegde hij gelijkaardige feiten in een school in de Brusselse deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek. In februari 2019 volgde een tweede klacht, nadat een jongen aan zijn moeder had verteld hoe de leraar hem in de toiletten had gestreeld. De beklaagde werd op 8 mei 2019 gearresteerd, maar werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Verkennende fase

De man werd onderzocht door een psychiater die hem omschreef als een ‘pedofiel in de verkennende fase’. “Beklaagde vormt een sociaal gevaar voor minderjarigen en kan mogelijk evolueren naar een nog zwaardere vorm van pedofilie”, klonk het. De ouders van verschillende slachtoffers hadden zich burgerlijke partij gesteld. “De zoon van mijn cliënt is drie jaar na de feiten nog steeds zeer terughoudend en heeft schrik heeft voor contact met volwassenen, in het bijzonder met mannen”, pleitte de advocaat van een man die zich burgerlijke partij stelde. “Daarnaast is de jongen heel preuts en verlegen geworden. Zo wil hij bijvoorbeeld niet meer mee met zijn klasgenootjes naar het zwembad.”

De twintiger zelf gaf alle feiten toe. “Ik heb een fout begaan en schaam me hiervoor”, klonk het. De verdediging had gevraagd om de man uit de gevangenis te houden. “Op deze manier kan hij zijn traject bij de seksuoloog verderzetten. Ook is hij bezig met een opleiding voor een nieuw beroep waarin hij niet met kinderen in contact zal komen.” De rechtbank oordeelde dat een straf met strenge probatievoorwaarden nodig was om te verhinderen dat de man nog feiten zou plegen. Zo moet hij zich psychologisch en psychiatrisch laten begeleiden en mag hij niet in contact komen met minderjarigen.