Leer toveren met tomaten dankzij de unieke recepten van Tomate-Cerise

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. In augustus ontdekken we samen met blogster Sophie Charlier van Tomate-Cerise hoe ongewaardeerd tomaat is. Ja, echt: de blozende rode groente kan voor veel meer dan slaatjes, soep of bolognaisesaus dienen. Je kan er je puree mee pimpen, een aubergineschotel mee op punt zetten of een heerlijke kabeljauwpapillot mee opvullen. Wedden dat tomaat na augustus je favoriete groente is?

