Leeftijd blijkt grootste bron van discriminatie op arbeidsmarkt: ‘Je bent overgekwalificeerd, klonk het uit de mond van twintigers’

Nu uit onderzoek nog maar eens blijkt dat leeftijd de belangrijkste factor is voor discriminatie op de arbeidsmarkt, vertelt Luc Corremans (57) hoe moeilijk hij aan nog een nieuwe job raakte. Magda Duerinckx van Acerta geeft tips voor oudere sollicitanten. ‘Probeer niet te concurreren met de jeugd op het vlak van snelheid.’

2.500 werkende Belgen en ruim 500 werkzoekenden deden mee aan onderzoek van hr-dienstverleners Acerta en Stepstone . Eén op de drie werkzoekenden en één op de vier werkenden gaven aan dat ze bij een sollicitatie al te maken kregen met discriminatie. Leeftijd was daarbij de belangrijkste factor die door drie op de vier werkzoekenden werd opgegeven, en door 35 procent van de werkenden.

Luc was de 55 al gepasseerd toen zijn job als verkoop- en marketingmanager na een overname werd geschrapt. “Ik begreep dat het niet makkelijk zou zijn om nog iets anders te vinden. Je wordt er niet jonger op. Om geen kansen te laten passeren, ben ik direct beginnen te zoeken, in plaats van het eerst drie à vier maanden rustig aan te doen.”

Vacatures scannen, uitzoeken over welk bedrijf het gaat en of de job wel op zijn lijf was geschreven, en dan motivatiebrieven uitwerken: Luc zegt dat hij daar zeker vier uur per dag mee bezig was. “In mijn sollicitaties probeerde ik vooroordelen over mijn leeftijd, toen 56 jaar, te counteren. Veel bedrijven vrezen dat je niet mee kan met de digitalisering. Ik kon mijn skills aantonen en maakte duidelijk dat ze aan mij een loyale werknemer zouden hebben, die waarde kon toevoegen met inzichten die ik elders opdeed. Twee keer nam een leidinggevende me mee toen hij overstapte naar een ander bedrijf.”

Helft onbeantwoord

Zo gingen op vijf maanden tijd maar liefst 110 sollicitaties de deur uit. “Op minder dan de helft kreeg ik antwoord. Dat vond ik raar. Van de vijftig antwoorden, waren een dertigtal echt ontgoochelend. ‘Uw profiel komt niet in aanmerking’, stond er summier. Iedereen is gebriefd dat discriminatie op leeftijd niet mag.”

Ook bij de twintig keren dat Luc een eerste gesprek te pakken had, bleef zijn leeftijd nog vaak in de weg zitten. “Niemand zegt dat je te oud bent. ‘Je bent wat overgekwalificeerd’, klonk het uit de mond van twintigers van de hr-dienst of een rekruteringsbureau. Of: ‘Je gaat hier misschien wel passen, maar je zal je snel vervelen.’”

Luc heeft na 110 sollicitatiebrieven opnieuw werk gevonden, op 140 km van zijn huis. Beeld ID/ James Arthur

Luc benadrukt dat hij bescheiden bleef bij de standaardvraag over mijn looneisen. “Ik stelde me tevreden met 20 tot 25 procent minder dan mijn laatste loon. Een tiental keer mocht ik op vervolggesprek met een toekomstig leidinggevende. Soms had ik de indruk dat zij zich bedreigd voelden, en vreesden dat ik te veel mijn stempel zou drukken.”

Pauze inlassen

Afgewezen worden is nooit leuk. Luc zegt dat het na enkele maanden op zijn gemoed begon te spelen. “Ik was altijd zelfzeker. Maar nergens aangenomen worden terwijl zoveel vacatures open stonden, maakte me heel onzeker. ‘Wat ben ik nog waard?’, begon ik me af te vragen. Op de duur zei de arbeidspsychologe dat ik beter een pauze kon inlassen, anders kon ik verkrampt raken en dat zou een potentiële werkgever kunnen voelen.”

Na zes maanden solliciteren zat Luc bij Prosafco in Roeselare tegenover een hr-verantwoordelijke met wie het klikte. “Twee weken later ontmoette ik mijn huidige verantwoordelijke, die ook al 49 is. Zij zochten iemand met ervaring en maturiteit, die hun verkoopploeg kon coachen. Dat is mijn geluk geweest, ik kreeg er een nieuwe kans als salesverantwoordelijke. Na vier weken opleiding over veiligheidskledij en andere beschermingsmiddelen voor werknemers - wat Prosafco aan de man brengt - ben ik nu klaar om het team aan te sturen. Het is 140 kilometer rijden van bij me thuis in Niel, bij Boom. Gelukkig moet ik niet elke dag naar het hoofdkantoor.”

Gesprek weer aangaan

“Sommige experts raden oudere werkzoekenden aan hun leeftijd niet te vermelden. Ik heb vroeger zelf selectie gedaan en vond dat irritant”, zegt Magda Duerinckx, hoofd outplacement en loopbaanbegeleiding bij Acerta. Ze vindt wel dat je als oudere sollicitant best kan reageren op een klassieke, nietszeggende afwijzingsbrief.

Magda Duerinckx is manager outplacement & loopbaanbegeleiding bij het Acerta Career Center. Beeld RV

“Wacht een week als zo’n brief in de bus valt. Dan kan je bellen en vragen of de vacature al is ingevuld. Vraag bij negatief antwoord of ze toch eens met jou willen kennismaken. Sommige werkgevers worden over de streep getrokken, als je dan de klassieke vooroordelen onderuit kan halen en kan ombuigen in troeven. ‘Misschien vindt u me te oud, maar ik ben jong van geest en trainer jeugdvoetbal’, kan je bijvoorbeeld aanvoeren.”

Duerinckx geeft nog enkele tips: “Geef aan dat je best wat wil inleveren om iets te doen wat je leuk vindt. Of wijs kmo’s erop dat ze bij aanwerving van een 60-plusser minder sociale bijdragen betalen. Probeer niet te concurreren met de jeugd op het vlak van snelheid, maar vertel over een situatie waarin jij trager was maar tot een beter resultaat kwam omdat je de zaken ruimer bekeek. Heb je een goede gezondheid, laat dan horen hoe weinig ziektedagen je carrière telt. Door je leeftijd ben je flexibel: je hoeft niet meer op tijd aan de opvang te staan. Zeg dat je vlot overweg kunt met Excel, hoewel je het nooit hebt geleerd op school. Maak duidelijk dat het goedkoper is jou op te leiden, omdat je nog 10 jaar zal blijven terwijl jongeren zich nog niet professioneel willen settelen.”