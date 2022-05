Leden van Iraanse terreurcel in Wilrijk krijgen in beroep nog zwaardere straffen

Nasimeh Naami (37) en Amir Saadouni (42) leefden jaren undercover in Wilrijk: zij werkte als Delhaize-kassierster, hij als havenarbeider. Samen trokken ze op 30 juni 2018 met een bom en een afstandsbediening naar de Free Iran Rally van de Iraanse oppositiegroep MEK in Villepinte bij Parijs. Het was de bedoeling om de bom te doen ontploffen in de vipzone, in de aanwezigheid van mensen zoals de voormalige Colombiaanse presidentskandidate Ingrid Betancourt en de Amerikaanse toppolitici John Bolton, Rudy Giuliani en Newt Gingrich. Speciale eenheden konden het duo net op tijd klemrijden in Sint-Pieters-Woluwe.

De bom was hen in Luxemburg overhandigd door de in Wenen gevestigde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi (50). Hij werd eerder in Antwerpen veroordeeld tot 20 jaar cel. Naami kreeg 18, Saadouni 15 en vierde verdachte Mehrdad Arefani 17 jaar. Assadi tekende geen beroep aan, de drie anderen deden dat wel. Naami en Arefani (50) zien hun straffen bevestigd, voor Saadouni wordt het nu ook 18 jaar cel. De drie verliezen ook de Belgische nationaliteit.

Ruil met Djalali

“De bewering van Saadouni en Naami dat zij in de veronderstelling waren dat het springtuig enkel lawaai en vuurwerk zou veroorzaken, acht het hof ongeloofwaardig”, zegt het dinsdag gevelde arrest. “Vooraf werd alles minutieus voorbereid en werd ook de te hanteren modus operandi uitvoerig besproken.” Volgens het hof bestaat er geen twijfel over dat Assadi en de drie anderen voor de Iraanse geheime dienst MOIS werkten.

Een politievoertuig aan het Antwerps justitiepaleis tijdens het eerdere proces in februari 2021 rond de Iraanse terreurcel in Antwerpen. Beeld BELGA

Assadollah Assadi resideert al jaren in de gevangenis van Beveren. Hij rekende erop te worden geruild voor de in Iran ter dood veroordeelde Iraans-Zweedse VUB-docent Ahmadreza Djalali. Zijn executie is gepland voor 21 mei, zo kondigden de Iraanse autoriteiten vorige week aan. Een Iraanse justitiewoordvoerder liet dinsdag weten dat er niet langer sprake kan zijn van een ruil, ook niet met de in Zweden voor oorlogsmisdaden vervolgde Iraniër Hamid Nouri.

“Het is al de derde keer dat Iran met een executiedatum komt, kort voor justitie in België een uitspraak doet in de zaak-Assadi”, zegt de Iraanse opposant Behzad Naziri. “De moellahs in Teheran laten zo zien hoezeer ze lak hebben aan de scheiding der machten. Het komt er nu op aan dat Europa consequenties verbindt aan dit arrest en Iraanse ambassades sluit. Dankzij de adressenboekjes van Assadi die de Belgische justitie in beslag heeft genomen, weten we dat er duizenden cellen als deze bestaan. Dit was het topje van de ijsberg.”