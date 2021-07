Lawrence Schimel, auteur van een beboet lgbtq+-kinderboek in Hongarije: ‘Minderjarigen worden gehersenspoeld’

De Hongaarse distributeur van het prentenboek Micsoda család krijgt een boete van 700 euro omdat de cover van het werk niet vermeldt dat de hoofdpersonages homoseksuele ouders hebben. De Spaans-Amerikaanse auteur Lawrence Schimel reageert verontwaardigd. ‘Hongarije hersenspoelt minderjarigen.’

In 2018 schreef u Micsoda család. Waar gaat het verhaal precies over?

“Het is een publicatie waarin twee verhalen samenkomen. Het eerste luik toont het ochtendritueel van een jongen. In deel twee verstoort een hond de nachtrust van een meisje. Beide kinderen hebben homoseksuele ouders, maar hun seksuele geaardheid wordt niet gethematiseerd. Het is nog maar pas vertaald in het Hongaars.”

Sinds donderdag is in Hongarije een wet van kracht die lgbtq+-promotie bij minderjarigen verbiedt. Wat vindt u daarvan en welke rol speelde de nieuwe wet bij de beboeting van uw distributeur?

“Orbán zegt dat de wet kinderen moet beschermen, maar hij gebruikt het enkel als een middel om nog meer angst en haat te zaaien. Dat vind ik wraakroepend. De enige partij in Hongarije die aan 'propagandavoering’ doet, is de overheid zelf. Zij maakt reclame voor een achterhaald wereldbeeld en filtert bewust een deel van de realiteit weg omdat het niet in haar ideologische plannen past.

De cover van 'Micsoda család', luik 1. Beeld Beaming Books

“Toch werd de wet niet gebruikt om mijn werk te beboeten. Daarvoor werd naar regels verwezen die al langer gelden. Het boek werd in winkels namelijk bij andere kinderliteratuur geplaatst, maar volgens de autoriteiten kon dat niet omdat er geen label met een waarschuwing voor ‘afwijkende content’ op de cover kleefde. De nieuwe wet verstrengt de regels nu nog verder en maakt het onzeker of Micsoda család überhaupt nog verkocht of voorgelezen mag worden in Hongarije.”

Waarom vindt u het zo belangrijk om op lgbtq+-representatie in te zetten in uw werk?

“In de jaren zeventig, de periode waarin ik opgroeide, was heteroseksualiteit een maatschappelijke norm. Ik wil er met mijn werk voor zorgen dat kinderen opgroeien met verhalen die een afspiegeling zijn van de huidige samenleving. Wanneer jonge homoseksuelen of transgender personen zich in mijn personages herkennen, heeft dat een goede invloed op hun zelfbeeld. Ze gaan zichzelf als normaal beschouwen.”

“Ook voor de omgeving van zulke mensen is lgbtq+-representatie belangrijk. Als Hongaarse jongeren eenmaal meerderjarig zijn en ontdekken dat queer personen bestaan, zullen ze heus niet applaudisseren voor Viktor Orbán. Ze zullen kwaad zijn omdat ze al die jaren een deel van de realiteit niet mochten zien.”

Uw werk wordt ook uitgegeven in Rusland en Tsjechië. Vreest u dat de Hongaarse boete een precedent kan zijn voor soortgelijke vervolgingen in landen waar homoseksualiteit gevoelig ligt?

“Heel wat mensen focussen momenteel op het homofobe beleid van conservatieve politici, maar ik besteed liever aandacht aan de lichtpuntjes. De dappere organisaties die mijn werk verdelen in moeilijke omstandigheden en de berichten van ouders die mijn werk aan hun kinderen voorlezen. Onlangs nog kreeg ik een bericht van een homoseksuele man uit Hongarije die jarenlang tevergeefs naar een kinderboek met lgbtq+-personages zocht. Dankzij mijn boek leest zijn zoon nu elke avond een verhaal met een gezinssituatie die hij herkent. Daar trek ik me aan op.”