Laurette Onkelinx getuigt in commissie Samusocial

Onkelinx is voorzitter van de PS in Brussel en staat bekend als een goede kennis van Yvan Mayeur, aftredend bestuurslid bij Samusocial. Haar echtgenoot Marc Uyttendaele trad in het verleden geregeld op als advocaat voor Samusocial en voor (leden van) de raad van bestuur van de organisatie. Twee kinderen van Onkelinx hebben gewerkt bij Samusocial.

Vorige week maakte Onkelinx bekend dat ze stopt als fractieleider in de Kamer, en ten laatste met de verkiezingen in 2019 stopt als parlementslid en als voorzitter bij de PS in Brussel. Na de verkiezingen van 2014 was ze samen met Guy Vanhengel (Open VLD) formateur om een nieuwe regering te vormen.

"Ik heb toen alle partijen ontmoet en geen enkele heeft Samusocial ter sprake gebracht", zegt Onkelinx in de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial. "Niemand heeft het beheer van Samusocial of de zitpenningen op tafel gelegd. Nochtans waren we unaniem over de noodzaak van een conventie die duidelijk zou maken wie verantwoordelijk is over wat in de daklozenzorg."