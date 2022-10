De Commissie Vervolgingen van het Vlaams Parlement brengt maandag advies uit over de onschendbaarheid van parlements­lid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld). Kilian Vandenhirtz (21), covoorzitter van Jong Groen, en Philippe Nys (28), Jong VLD-voorzitter, over het al dan niet opheffen van haar onschendbaarheid.

Kilian Vandenhirtz (Jong Groen)

“Allereerst wil ik echt benadrukken dat ik me hier niet uitspreek over de schuld of onschuld van mevrouw El Kaouakibi. Ik vind het systeem van parlementaire onschendbaarheid in het algemeen belangrijk als beschermingsmechanisme binnen onze democratie. Dat systeem zorgt er namelijk voor dat parlementsleden in alle sereniteit hun werk kunnen doen en ze niet het slachtoffer kunnen worden van politiek gemotiveerde rechtszaken. Uiteraard is het ook goed dat er gevraagd kan worden om de immuniteit van de leden van het parlement op te heffen als er gegronde aanwijzingen zijn voor een juridisch onderzoek.

“Het voornaamste is dat het parlement in alle sereniteit en achter gesloten deuren zulke beslissingen kan nemen, en dat het parlementslid over wie beslist moet worden, kan worden gehoord. Ik hoop eveneens dat beslissingen over immuniteit gebeuren op basis van volledige en correcte informatie en niet op basis van wat er in media geschreven wordt, of op basis van wat er geroepen wordt door de luidste stemmen in de ­samenleving.

Kilian Vandenhirtz, covoorzitter van Jong Groen: ‘In de zaak-El Kaouakibi ­klonken sommige stemmen behoorlijk racistisch.’ Beeld RV

“Laten we eerlijk zijn: in de zaak-El Kaouakibi klonken sommige stemmen behoorlijk racistisch. Dat betreur ik enorm. Wat ik mis­schien nog het meest droevige aan heel deze zaak vind, is dat er te weinig rekening gehouden werd met de groep jongeren en vrijwilligers die voor de organisaties van Sihame werkten. Dat verdienden deze jongeren niet. Ik denk dat deze zaak toch ook getoond heeft hoe de media en maatschappij effectief omgaan met kwetsbare jongeren, die nu de dupe zijn van het gebrek aan sereniteit.

“Het is niet aan de media, de maatschappij of politici om te beslissen over schuld of onschuld van parlementsleden. Die rol is weggelegd voor de rechterlijke macht. Dat geldt ook voor andere parlementsleden wier onschendbaarheid werd afgenomen naar aanleiding van gerechtelijke procedures. In principe vindt Jong Groen het dus oké als de onschendbaarheid van Sihame wordt opgeheven zolang het op een correcte en onderbouwde manier gebeurt.”

Philippe Nys (Jong VLD)

‘Het spreekt voor zich dat de immuniteit van Sihame El Kaouakibi opgeheven moet worden. De feiten waarvan het parket gewag maakt, zoals subsidiefraude en valsheid in geschrifte, zijn ronduit schandalig. Als het parket in zo’n geval met sterke aanwijzingen in de hand de vraag stelt tot opheffing van de immuniteit, dan heeft elk rechtschapen parlementslid de plicht die vraag positief te beantwoorden. Het gerecht moet deze zaak tot op de bodem kunnen uitspitten, en de parlementaire onschendbaarheid mag dat proces niet in de weg staan. Alleen zo kan de rechterlijke macht een uitspraak ten gronde doen over de aanklachten en eventuele strafrechtelijke gevolgen hieraan verbinden.

Philippe Nys, voorzitter Jong VLD: 'Ik ben in de politiek gestapt met de overtuiging dat je elke avond in de spiegel moet kunnen kijken.' Beeld rv voor detour

“Deze hele zaak toont aan hoe snel één persoon de geloofwaardigheid van de politiek in haar geheel onderuit kan halen. Ik ben in de politiek gestapt met de overtuiging dat je elke avond in de spiegel moet kunnen kijken. Dat de politiek wel degelijk een verschil kan maken voor mensen. Dat je volk mogen vertegenwoordigen in een parlement het hoogste goed is in een democratie. Dat je zuinig en integer omspringt met belastingmiddelen. Als de aantijgingen tegen mevrouw El Kaouakibi kloppen, dan is zij een schandvlek voor de democratie. Daarom heeft Jong VLD haar begin dit jaar ook de Blauwe Kneus-prijs toegekend. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die onze liberale principes met voeten treden.

“Maar de grootste slachtoffers van de mogelijke feiten van El Kaouakibi zijn de vele jongeren die naar haar opkeken. Voor hen was deze hele affaire een slag in het gezicht. Jongeren die geloofden in een verhaal van hoop en sociale mobiliteit, die haar zagen als een voorbeeld van hoe je kunt slagen in het leven, ongeacht je afkomst. Bijzonder jammer.

“Juist daarom is het de plicht van het parlement om de onschendbaarheid op te heffen, zodat het gerecht deze zaak kan uitklaren en mevrouw El Kaouakibi, indien schuldig, haar gepaste straf kan krijgen.”