Late winterprik in het land: code geel voor gladheid, voorlopig weinig hinder op de wegen

Er is vanmorgen heel wat sneeuw voorspeld, vooral in het centrum en het westen van het land. “In Vlaanderen kan er 2 tot 5 centimeter sneeuw blijven liggen, maar in de Hoge Venen valt de meeste sneeuw”, zegt weerman Frank Duboccage. Er wordt ook sneeuw verwacht op vrijwel alle toegangswegen naar de skigebieden, wat voor heel wat hinder kan zorgen tijdens de uittocht bij het begin van de paasvakantie. Al lijkt er voorlopig weinig verkeershinder te zijn.

Er geldt tot vanavond 19 uur wel nog code geel voor gladheid. De strooidiensten in Vlaanderen werden alvast uitgestuurd.

Voor de kust is er tijdens dezelfde periode een code geel voor wind. “De noordnoordoostenwind wakkert aan met rukwinden tot 80 of 90 kilometer per uur vlak aan zee”, aldus het KMI.

In de namiddag dan ontstaan er enkele opklaringen over het uiterste westen, maar over de oostelijke landshelft blijft de kans op enkele winterse buien bestaan. De maxima schommelen tussen -2 graad in de Hoge Venen, +4 graden in het centrum en +6 graden aan zee. De noordoostenwind wordt vrij krachtig in binnenland en blijft krachtig waaien aan zee. We verwachten rukwinden tot 50 of 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee.

Hoe houdt u het veilig?

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, is geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen kan ook. Het noodnummer 112 is enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Wie kan, vermijdt best onnodige verplaatsingen. Maar voor wie geen keuze heeft, heeft VIAS (het vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) enkele cruciale rijtips, die het verschil kunnen maken tussen leven en dood.

Wordt er in de komende dagen nog sneeuw verwacht?

Vrijdagavond en -nacht is het eerst nog zwaarbewolkt, maar geleidelijk breiden de opklaringen zich uit over de westelijke landshelft. Ten zuiden van Samber en Maas blijft lichte sneeuwval bij tussenpozen mogelijk. Aan het einde van de nacht verwachten we enkele winterse buien in de kuststreek. De minima liggen tussen -5 graden in de hoge Ardennen, -1 of -2 graden in Laag- en Midden- België en +2 graden aan zee. Er staat een matige, en aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen. We verwachten rukwinden tot 50 of 60 km/u

Zaterdagochtend zijn er eerst brede opklaringen over de westelijke landshelft. Nadien wordt de stroming noordelijk tot noordoostelijk en dus licht onstabiel; de bewolking neemt toe en ‘s namiddags vallen er winterse buien. Deze zijn over het algemeen niet erg actief, maar komen frequent voor in het westen van het land en ten zuiden van Samber en Maas. In de Ardennen verwachten we enkele sneeuwbuien. Over het westen blijven er ook enkele mooie opklaringen mogelijk. De buienneiging neemt af tegen de avond. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +7 graden in het westen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noordnoordoost.

Na een koude nacht met vrijwel algemene vorst krijgen we zondag meestal droog weer met een wisselende bewolking. Vooral aan zee en in de gebieden dichtbij de Nederlandse grens kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot het noordoosten, die vervolgens krimpt naar het noorden tot het noordwesten.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf het noordwesten. In de hoge Ardenne kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden op sommige plaatsen in Laag- België. Er staat een stevige zuidwestenwind.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met regen. Het wordt wel zachter met maxima van 6 of 7 graden in de Hoge Venen tot lokaal 13 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden met nog steeds veel wind uit het zuidwesten.

Donderdag blijft de kans op buien bestaan. Het wordt ook weer wat frisser met nergens meer dan 9 graden. Op het reliëf kan de neerslag weer winters worden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westnoordwesten.