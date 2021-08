Last call: ‘Laat eerste coronaprik vóór 10 september zetten’

“Wie zich dan (10 september) nog niet naar een vaccinatiecentrum heeft begeven, maakt het zichzelf moeilijker om nog gevaccineerd te worden nadien”, klinkt het.

De deadline van 10 september is er omdat de vaccinatiecentra in Vlaanderen op 15 oktober de deuren sluiten (en er nog genoeg tijd moet zijn voor de tweede prik). “Dat is de datum die werd afgesproken om te sluiten, dan stopt de financiering van de vaccinatiecentra door de Vlaamse regering”, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er zijn ook vaccinatiecentra die al vroeger sluiten, een beslissing die Dewolf kan begrijpen. “We realiseren ons zeer goed dat de volumes (van vaccins die geplaatst worden, red.) dermate aan het afnemen zijn, dat het openhouden van alle vacinatiecentra niet nodig is”, zei hij.

Na 15 oktober

Dewolf benadrukt nog dat sluitingen van vaccinatiecentra gebeuren in overleg. Ze fuseren bijvoorbeeld met een ander centrum in dezelfde eerstelijnszone, of ze verhuizen naar een andere locatie. “Onze grootste bekommernis is dat er binnen de eerstelijnszone een vaccinatiemogelijkheid blijft”, aldus Dewolf, zodat de bevolking nog steeds een optie heeft.

Hoe het vaccineren na 15 oktober zal gebeuren, wordt nog bekeken. “We zijn aan aantal scenario’s aan het uitdenken”, zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De uitwerking hangt bijvoorbeeld af van de beslissing wie er nog meer een boosterdosis zal krijgen.