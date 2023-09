Larven van varkenslintworm gevonden in hersenen van drie Belgische schoolkinderen: ‘Ongezien’

Aan het einde van vorig schooljaar werden larven van de varkenslintworm aantroffen in de hersenen van drie leerlingen van de basisschool in Lier, die inmiddels overigens alledrie hersteld zijn. Het departement Zorg van de Vlaamse overheid werd eind juni gecontacteerd door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, zegt woordvoerder Joris Moonens. Het enige verband tussen de kinderen is dat ze naar dezelfde school gaan, ze zitten niet bij elkaar in de klas.

Het risico op meer besmettingen is klein: alleen de drager van de worm kan iemand anders besmetten. De kinderen zelf kunnen hem dus niet overdragen. Zij dragen alleen de larve, en niet de worm zelf. Het zijn wel de larven die voor klachten zorgen.

Maar mogelijk lopen er nog andere kinderen rond bij wie de symptomen nog niet zichtbaar zijn. Klachten van de besmetting zijn hoofdpijn, vermoeidheid, verminderd zicht, epilepsieaanvallen, misselijkheid en braken. Basisschool Het Molentje in Lier roept ouders daarom op alert te zijn. “Dit is uit voorzorg, zodat ouders waakzaam zijn”, zegt Moonens.

Besmet varkensvlees

De parasiet komt in westerse landen zelden voor door controles op voedselveiligheid en persoonlijke hygiëne. Hij is nog wel actief in Sub-Sahara Afrika en sommige landen in Zuid-Amerika en Zuidoost Azië. “Het is ongezien dat we dit hier aantreffen”, volgens Moonens. Ergens moet dus een link met het buitenland zijn, stelt hij vast.

De varkenslintworm krijgt u meestal binnen via besmet varkensvlees (en soms ook via het eten van ongewassen groenten). Alleen iemand die een lintworm onder de leden heeft, kan de parasiet overdragen. De worm geeft namelijk eitjes af die larven worden en die belanden in de stoelgang. In het geval van slechte hygiëne kunnen die vervolgens op iemand anders bordje terechtkomen - letterlijk. De worm zelf is niet zo gevaarlijk, maar de larven wel: die kunnen epileptische aanvallen veroorzaken.

Zoektocht naar drager

Het departement Zorg probeert nu te achterhalen wie de drager van de varkenslintworm is. In de zomer zijn stoelgangstalen afgenomen bij leerkrachten en ondersteunend personeel. Dit heeft nog geen resultaten opgeleverd.

Nu start een bevraging waarbij ouders van leerlingen naar hun reisgeschiedenis wordt gepolst, vooral als ze naar verre landen gingen. Maar de parasiet is mogelijk al afgestorven, de besmetting kan lang geleden gebeurd zijn. “Drie jaar terug is geen uitzondering. Dat maakt het niet evident de drager te traceren”, legt Moonens uit.

Het departement hoopt eind van deze maand meer te weten, maar houdt er rekening mee dat ze mogelijk nooit zullen achterhalen waar de kinderen de besmetting opliepen.