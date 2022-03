Lara Chedraoui over ‘Lost Luggage’: ‘De liefde blijkt het geweld toch een beetje te kunnen counteren’

Lara Chedraoui: “Samira stort zich volledig op haar job, ook omdat ze zo haar eigen trauma kan proberen te verwerken. Ze is iemand die het liefst alle problemen van de wereld oplost voor ze voor zichzelf hulp zoekt. In Lost Luggage zie je hoe iedereen op een andere manier met het verdriet omgaat. De ene zoekt iemand om mee te praten, terwijl de andere zich helemaal isoleert.

“Als het over de aanslagen gaat, focussen we vaak op de zichtbare schade. De serie gaat over wat daarna gebeurt, over hoe de pijn nog lang blijft woekeren in mensen die er op het eerste gezicht weinig veranderd uitzien.”

Een beeld uit ‘Lost Luggage’ Beeld VRT - Jo Voets

Vóór de opnames heb je ook met slachtoffers gesproken.

Chedraoui: “Ja, en ik vond het hoopgevend dat velen het vertrouwen in de medemens hebben teruggevonden. Alle liefde die ze na de aanslagen van familie, vrienden en onbekenden hebben gekregen, de menselijkheid na het onmenselijke, blijkt het extreme geweld toch een beetje te kunnen counteren.”

Je debuteert als actrice, en het is meteen in een hoofdrol. Veel stress gehad?

Chedraoui: “Iedereen in de ploeg heeft me grandioos ondersteund, van de lichtmannen tot de drie geweldige regisseuses. In het begin vond ik het moeilijk om een scène opnieuw te spelen met dertig crewleden om me heen. Ik dacht: nu zal iedereen te laat thuiskomen, waarom hebben ze niet gewoon een echte actrice gevraagd? Maar dat heb ik snel van me kunnen afzetten. Er hing een familiale sfeer op de set en ik heb waanzinnig veel geleerd.”

Naar verluidt draaide je gepaste muziek in de auto onderweg naar de set?

Chedraoui: “Op het podium ben ik heel expressief als ik mijn teksten voordraag, tot grote ergernis van sommigen, maar ik mis de acteerervaring om een lade met een bepaalde emotie te kunnen opentrekken. Daarom luisterde ik bijvoorbeeld naar break-upsongs voor een scène waarin ik moest breken. En voor een scène waarin ik woedend moest zijn, bereidde ik me voor met eclectische jazz en filmpjes van Rudi Vranckx.”

Rudi Vranckx?

Chedraoui: “Heb je weleens door zijn Instagram-feed gescrolld? Soms als ik de pijn niet meer bij mijn eigen ervaringen wilde of kon zoeken ging ik daar kijken. Rudi Vranckx blijft er een erezaak van maken om de donkerste kanten van de mensheid te belichten, hun waarheid met ons te delen. Soms verhalen van hoop, maar vaak ook hoeveel pijn mensen elkaar doen. Dus lang leve koning Rudi!”

Beeld © VRT - Jo Voets

Lost Luggage - Series (BEL-2022) - Caption: Lara Chedraoui (Samira Laroussa), Willy Thomas (Commissaris John Verlaak) Beeld © VRT - Jo Voets

Lost Luggage, Eén, zondag, 20.35 uur

© Humo