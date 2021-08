‘Lantis begraaft de rechtbank meteen in papierwerk’: PFOS-zaak pas eind november beslecht

De PFOS-rechtszaak die donderdag is ingeleid, een milieustakingsvordering door zes actievoerders, zal pas op 25 november bepleit worden. ‘Ik stel vast dat Lantis de rechtbank meteen begraaft in papierwerk’, zegt klokkenluider Thomas Goorden, die ook twee klachten bij de milieu-inspectie indient.

Donderdag liep de Antwerpse rechtbank aardig vol. Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, en Rinkoniên, een betrokken aannemersconsortium, waren gedagvaard door leden van burgercollectief Grondrecht en milieuactivist Thomas Goorden, gesteund door Greenpeace. Omdat de actievoerders optreden “in naam van stad en gemeente”, tekenden ook Antwerpen en Zwijndrecht present. Chemiebedrijf 3M, bron van de vastgestelde PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht, werd dan weer gedagvaard door Lantis als betrokken partij. Zo wordt 3M verplicht om tussen te komen in de lopende zaak.

Via de milieustakingsvordering hopen de actievoerders de conclusies van de commissie Grondverzet, die half juli een rapport afleverde, in de praktijk om te zetten. Zo zou onder meer geen vervuilde grond verplaatst mogen worden van de ene naar de andere zone. Voorlopig legt de rechter echter geen bewarende maatregelen op aan Lantis, en is beslist om de zaak op 25 november te beginnen pleiten.

“Ik stel vast dat Lantis de rechtbank meteen begraaft in papierwerk”, zegt Thomas Goorden, klokkenluider in het PFOS-verhaal. Een uitspraak zou in december mogelijk zijn. “Wat snel is, voor dit soort zaken. Alleen lijkt Lantis niet van plan om zich aan de bewarende maatregelen van de commissie te houden. Als er in dat tijdsvenster vervuilde grond verplaatst wordt, is dat niet te herstellen.”

Naast de gezamenlijke milieustakingsvordering, heeft Goorden op individuele basis ook twee klachten ingediend bij de milieu-inspectie. Een daarvan betreft een andere chemische verbinding, FBSA, die volgens Goorden door 3M geproduceerd wordt. “Daarvoor heeft het nochtans geen lozingsvergunning. Bij de 3M-fabriek in Alabama is ook die stof opgedoken in het water en in dieren in de omgeving.”

De andere klacht gaat over het bedrijf Desotec, dat actieve koolfilters produceert. Volgens Goorden gebruiken zowel Lantis als 3M die filters om bedrijfswater te filteren, terwijl ze niet vergund zijn voor de verwerking van PFOS. “Ik zie het gewoon als mijn plicht om dit te melden als burger, maar ik koester niet veel hoop dat er daadwerkelijk tegen opgetreden wordt.”