Langverwacht rapport legt ‘klungelige’ fraude van Sihame El Kaouakibi bloot

Wat voorafging

Het verhaal van El Kaouakibi is genoegzaam bekend. Ze werd als ‘wit konijn’ de hemel in geprezen als sociaal ondernemer, en timmerde via Open Vld aan een politieke carrière. De hoerastemming sloeg om toen bekend raakte dat er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding van haar vzw’s, waaronder dansproject Let’s Go Urban, en dat ze subsidiegeld voor persoonlijke doeleinden zou hebben aangewend.

Het gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen bij Let’s Go Urban loopt nog steeds.